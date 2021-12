După niciun an de operare, compania aeriană HiSky anunță achiziția a încă două aeronave de tip Airbus, înregistrând un număr total de cinci avioane. Odată cu semnarea noilor contracte de leasing, HiSky devine unul dintre operatorii cu cea mai mare și mai tânără flotă în Republica Moldova și în regiune, notează IPN cu referire la un comunicat al companiei.



Unitățile de transport au fost contractate de la Air Lease Corporation - o companie lideră pe piața leasing-lor avia, cu un portofoliu investițional de peste 22 miliarde USD.

Cele două avioane proaspăt achiziționate au o vârstă medie de numai 4,5 ani și, asemeni celorlalte aeronave din flota HiSky, își vor întâmpina pasagerii cu fotolii noi. Unitățile au fost deja vopsite în culorile companiei și în câteva zile urmează să ajungă în flota HiSky.

„Anul acesta ne-am depășit propriile așteptări. În luna martie am operat primul zbor comercial și iată-ne în luna decembrie cu cinci aeronave la activ. Și să nu uităm că am avut un an pandemic, în care operatorii aerieni din întreaga lume practic au încercat să resuscite industria aviatică. După aceste nouă luni de operare, nu mai suntem o companie mică aflată la început de cale, ci un operator mare, puternic și deja compania preferată a zeci de mii de pasageri. Asta înseamnă perseverență, echipă profesionistă și corectitudine față de pasager”, a declarat Iulian Scorpan, directorul general HiSky.

Compania precizează că pe perioada pandemică a defalcat lunar în bugetul de stat peste 1mln. MDL, asigurând cu locurile munca pentru 80 persoane doar în R. Moldova.



În cele nouă luni de operare, HiSky a transportat un număr total de circa 150.000 de pasageri.



HiSky este certificată ca operator aerian în Republica Moldova și România. Din Chișinău, compania operează zboruri de linie spre Dublin, Paris, Frankfurt, Milano, Cluj și Moscova.