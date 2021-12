Iulian Chifu, fost consilier prezidențial în România și analist de politică externă, a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului României. Decizia a fost publicată miercuri, 8 decembrie, în Monitorul Oficial al României.

„Am avut azi onoarea sa mi se propuna pozitia de consilier de stat al Premierului Nicolae Ciuca. Avand in vedere relatia veche si apropiata si prietenia care ma leaga de generalul Ciuca, am acceptat. E de munca, iar provocarile in zona in care ma pricep – relatii internationale, securitate, conflicte, crize, afaceri strategice – sunt numeroase. Cu sprijinul institutional necesar si cu ajutorul echipei, sper sa reusesc sa fac fata si acestei responsabilitati pe care mi-am asumat-o”, a scris Iulian Chifu pe pagina sa de Facebook.