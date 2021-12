Mesaj emoționant din partea președintelui R. Moldova, Maia Sandu, în contextul pandemiei. Președintele a publicat un video în care vorbește despre perioada grea prin care trece R. Moldova, despre durerea familiilor lucrătorilor medicali care au murit luptând cu virusul COVID-19, dar și despre personalitățile care au plecat din viață, fiind răpuși de virus, și care au lăsat în urmă proiecte neterminate.





„Cea mai grea zi din acest an a fost ziua în care am înmânat Ordinul de Onoare rudelor celor 134 de medici, surori medicale, șoferi de ambulanțe, felceri și infirmiere, care au murit în prima linie, în primul an de COVID. A fost greu... Imposibil de greu să privesc în ochii copiilor, care au rămas fără mamă, a soțiilor rămase fără soț, a părinților care și-au pierdut copiii, plecați mult mai devreme. M-am gândit atunci că, dacă am fi avut vaccin aș fi înmânat acest ordin nu post-mortem, ci unor oameni vii, care au luptat eroic pentru a salva alte vieți, sute și mii de vieți. Dacă am fi avut vaccin ar fi rămas în viață scriitorul Nicolae Dabija și diplomatul Valeriu Turea, folcloristul Tudor Colac și jurnalista Antonina Sîrbu, vocea de aur Alexei Revenco și penița de argint Efim Josanu. Oameni care mai aveau atât de mult potențial creator și atâtea proiecte de terminat”, spune președintele.

Maia Sandu s-a referit și la vaccinul anti-COVID și la faptul cum s-a reușit ca acesta să ajungă în R. Moldova, pentru ca oamenii să se imunizeze și să se bucure de momentele pozitive și nu de clipe grele.

„Din prima clipă când am aflat că vaccinul a apărut în lume, am început să bat la toate ușile, pentru a-l aduce și în Republica Moldova. Am fost auziți și am fost ajutați. Acest vaccin pe care orice locuitor al țării noastre îl poate avea gratuit a fost plătit cu milioane de euro de partenerii noștri externi. Au plătit ei, pentru ca noi să ne salvăm, pentru ca fiecare dintre noi să poată merge la o nuntă, nu la înmormântare, să poată merge în vacanță, nu la spital, să-și poată îmbrățișa omul drag pe viu și nu doar în gând”, adaugă Maia Sandu.

Președintele a mai vorbit și despre lupta din răsputeri a medicilor care salvează vieți, în context făcând apel la cetățeni să se imunizeze pentru a ne proteja fiecare în parte și la nivel de comunitate.

„De fiecare dată când aud sirenele vuind prin oraș mi se strânge inima și trimit un gând bun celor din ambulanță, celui bolnav dar și medicilor. Mă doare enorm să văd medici luptând din răsputeri pentru viața unui copil a cărui mamă, pur și simplu, nu a găsit timp să se vaccineze, mă doare să văd tineri intubați, tineri care deși au acces la orice informație, au ales să ajungă la terapie intensivă. Știu, suntem cu toții obosiți, nervoși, descumpăniți, bombardați cu falsuri, e cea mai mare molimă a acestui secol, pentru care nu am fost pregătiți, dar acum avem de partea noastră cel mai mare aliat - știința, care nu are alt scop decât să ne salveze. Să nu dăm cu piciorul în șansa de a rămâne în viață și de a-i proteja pe cei dragi. Am reușit să aducem vaccin divers, pentru toată lumea. M-am vaccinat și eu, alături de sute de mii de concetățeni și nu voi ezita să mai fac aceast lucru odată dacă va fi necesar. Sunt convinsă că, protejându-ne fiecare în parte, ne protejăm și la nivel de comunitate, doar astfel, umăr la umăr, vom reuși să învingem năpasta, să ne întoarcem la viața normală, la muncă, la cei dragi”, a conchis președintele.

Bilanțul cazurilor de COVID-19 în R. Moldova a ajuns la 366 751. Totodată, de la începutul pandemiei în R. Moldova au fost înregistrate 9 244 decese provocate de virus.