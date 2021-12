Instituția prezidențială anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de decret pentru modificarea Decretului privind aprobarea Regulamentului de examinare a cererilor de grațiere și de acordare a grațierii individuale condamnaților.

În acest sens, pentru sporirea calității proiectului, Administrația Prezidențială solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor, însoțite de argumentele de rigoare, la următoarele adrese electronice: [email protected] și [email protected].

Termen pentru prezentarea propunerilor: 30 de zile.

Deși instituția prezidențială nu vine cu detalii suplimentare, se pare că această decizie ar avea o tangență cu cazul Nataliei Ursachi, mamă a cinci copii, condamnată la șase ani de închisoare pentru că nu a putut achita un credit. Anterior, Comisia pentru problemele grațierii persoanelor condamnate, pe lângă Președinția Republicii Moldova, a considerat inoportună recomandarea președintelui de a o grația pe Natalia Ursachi, mamă a cinci copii, condamnată pentru escrocherie. Asta, pentru că dosarul depus în sensul grațierii nu întrunește condițiile prevăzute de lege.

Ulterior, Administrația Prezidențială a anunțat că Maia Sandu va discuta cu membrii Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pentru a examina suplimentar subiectul.

Președintele R.Moldova, Maia Sandu, a declarat că informația prezentată de către Comisia pentru problemele grațierii persoanelor condamnate, pe lângă Președinția Republicii Moldova, cu privire la cazul Nataliei Ursachi, a fost una incompletă. Mai exact, șeful statului anunță că nu a cunoscut despre faptul că femeia are cinci copii la întreținere: „O problemă în acest proces a fost că Comisia nu mi-a oferit mie toată informația. Atunci când a venit decizia recomandată de Comisie, acolo nu a apărut informația că este vorba despre femeia care are 5 copii. Eu am văzut decizia strict prin prisma lucrurilor pe care ea le-a comis. Este o problemă. Nu acuz pe nimeni și am respect pentru membrii Comisiei care fac muncă de voluntariat, dar această informație nu a fost completă. Pe viitor va trebui să ne asigurăm că eu am toată informația înainte să semnez decizia”.

