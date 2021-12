Zeci de oameni au făcut cale întoarsă de la secțiile de votare din municipiul Bălți. Alegătorii sunt revoltați de eliminarea din cursa electorală a Marinei Tauber, dar și de faptul că scrutinul a fost suspendat pe ultima sută de metri. Unora nu le venea să creadă că astăzi nu își vor putea alege primarul.

Bălțenii care au venit dis-de-dimineaţă pentru a-şi exercita dreptul au găsit secțiile închise.

„Numai ce am fost la secția de vot și mi-au spus că alegerile au fost suspendate. Ce cred eu? Se vede că au rămas careva întrebări nerezolvate.”

„– Este foarte stupid. – De ce? – Pentru că este stupid bl*a. – Sunteți revoltat, sunteți de acord cu acest lucru? – Nu sunt deacord. Bineînțeles că nu!”

Decizia de a suspenda turul doi de alegeri din localitate vine după ce magistrații Judecătoriei Bălți și a Curții de Apel Bălți au anulat înregistrarea candidatei partidului „ȘOR”, Marina Tauber, iar legislația electorală prevede că turul doi al alegerilor se organizează cu doi candidaţi.

„Ce e cu această anarhie? Se consideră încă președinte.. a spus că va lupta cu corupția, dar singură..împrejur doar corupție. Noi suntem oameni, dar nu avem dreptul să votăm. Pe noi nu ne consideră de oameni. Suntem doar niște pioni, râme peste care s-a călcat și s-a mers mai departe.”

„Idioți. Cum au amânat alegerile, au putut să o facă mai devreme nu acum cu o oră înainte de scrutin. Unii oameni deja au fost, dar ei trebuiau să se ducă pentru că nimic nu era clar.”

„Sunt revoltat pentru că judecătorii sunt corupți. Cine dă bani, pe acei ei îi admit. Nu este corect. Bine că au amânat, poate ceva se va adăuga, dreptate trebuie să fie cum n-ai da, trebuie să fie dreptate.”

Președinții celor 60 de secții de votare din Bălți spun că au restituit buletinele de vot.

„Ieri am primit 1641 de buletine (de vot – notă red.). Am pregătit secția de votare după reguli, astăzi am venit la ora 06.00. Ni s-a comunicat că să întoarcem buletinele la CECE nr.2. Am scris un anunț și l-am afișat la ușa de intrare precum că alegerile sunt anulate. Alegătorii vin, citesc și pleacă”, a spus Ala Spelciuc, președinte BESV Bălți, nr.2/25.

„Sectorul nostru a primit 1075 de buletine, le-am numărat, împachetat și le-am lăsat în safeu până dimineața. Astăzi dimineață, când am venit și am deschis sectorul, am primit informația că toate buletinele de vot le împachetăm și le ducem la biroul electoral central. Cum vedeți, secția de votare nu lucrează. Acum noi suntem pe loc, așteptăm alegătorii care nu sunt la curent ce să facă mai departe. Se miră, dar oricum le spunem informația care este, pe care am primit-o până acum și alegătorii se întorc înapoi acasă”, a declarat Natalia Procopovici, președinte BESV Bălți, nr.2/5.

Marina Tauber a contestat decizia Curții de Apel din Bălți la Curtea Supremă de Justiție.

