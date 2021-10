Cadrele didactice din raionul și municipiul Orhei au fost răsplătiți cu diplome, flori și premii cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ, la inițiativa primarului de onoare al orașului Orhei, deputatul Ilan Șor. Un eveniment festiv, dedicat angajaților din învățământ, a fost organizat în Parcul „Ivanos” din Orhei, cu respectarea tuturor normelor privind limitarea răspândirii îmbolnăvirii de COVID-19.

Șeful Direcției Generale Educație din Orhei, Silvia Mustovici, i-a felicitat pe angajații din domeniul educațional și le-a exprimat mulțumiri pentru eforturile pe care le depun pentru a face față tuturor provocărilor, inclusiv cele impuse de pandemia de coronavirus.

„Vă mulțumesc că nu ați cedat, ați perseverat, în pofida faptului că pentru mulți dintre dvs. predarea în regim online a fost o provocare. Nu a fost simplu nici faptul că în fiecare zi trebuie să depășiți frica de a ne infecta cu acest virus cumplit. Profesorii sunt niște eroi, așa cum sunt medicii. Meritați toată aprecierea și respectul pentru tot ceea ce faceți zi de zi”, a afirmat Silvia Mustovici, șef Direcția Generală Educație din Orhei.

La rândul său, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a vorbit despre investițiile în domeniul educațional din raionul și municipiul Orhei. Potrivit lui Țurcanu, doar în acest an, din bugetele locale au fost alocați peste 22 de milioane de lei pentru proiecte de infrastructură. Datorită implicării, la nivel legislativ, precum și amendamentelor elaborate de către deputații Partidului „ȘOR”, au fost obținuți 16 milioane de lei pentru modernizarea grădinițelor.

De asemenea, Dinu Țurcanu a reamintit despre un alt proiect de suflet al administrației raionale din Orhei - intenția de a deschide o extensie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în acest centru raional, ca urmare a acordului de parteneriat între cele două părți, semnat la începutul anului 2021.

„Când vom ieși din această pandemie cu capul sus, veți vedea că municipiul Orhei va deveni un oraș universitar. Vom da un nou impuls dezvoltării educației nu doar în raionul Orhei, ci și în întreaga țară. Alegerea locului nu a fost întâmplătoare. Rectorul și toți ceilalți oficiali, care au vizitat orașul nostru, au rămas profund impresionați de schimbările din oraș, de curățenia și de implicarea autorităților față de acest municipiu, care presupune educație. Acest proiect este în plină desfășurare”, a declarat Țurcanu.

Mesaje de felicitare pentru cadrele didactice au adresat și vicepreședintele raionului Orhei responsabilă de domeniul educație, Irina Bogaciuc, dar și primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu.

„Cei care suntem la conducerea raionului și orașului Orhei avem tendința de a schimba lucrurile în bine. Această tendință am preluat-o de la profesorii noștri care ne-a insuflat credința în viitorul țării”, a menționat Pavel Verejanu.

La evenimentul dedicat Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ a participat și deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, care le-a urat cadrelor didactice, din numele echipei Partidului „ȘOR”, sănătate, răbdare, puteri și cât mai multe clipe de bucurie.

„Evenimentul organizat astăzi, la inițiativa lui Ilan Șor și a echipei Partidului „ȘOR” din Orhei, este un gest prin care manifestăm respectul și iubirea față de cadrele didactice și prin intermediul căruia vrem să vă exprimăm mulțumiri pentru tot ceea ce faceți pentru noile generații. Am fost și vom fi alături de dvs., pentru că înțelegem cât de important este lucrul dumneavoastră. Vă vom îmbunătăți condițiile de muncă și de studii. Vă promit, din numele lui Ilan Șor că, de acum încolo, vom fi și mai atenți la necesitățile dvs. și ale copiilor”, a accentuat deputatul Marina Tauber.

Totodată, deputatul Ilan Șor, care este și primar de onoare al municipiului Orhei, le-a transmis angajaților din sistemul de învățământ urări de bine și a dat asigurări că echipa sa va continua să investească în proiectele de infrastructură pentru a îmbunătăți situația din domeniul educației.

„Un stat care nu investește în educație nu are nicio șansă să reziste. De aceea, trebuie să vă păstrăm ca ochii din cap. Copiii noștri, viitorul lor, sunt în mâinile voastre și meritați mult mai mult decât aveți astăzi. Știu că nu lucrați în cele mai bune condiții și că nu sunteți răsplătiți după merite, dar, credeți-mă, eu și echipa mea vom face tot ce ne stă în puteri pentru a schimba lucrurile. Am început să le schimbăm la Orhei și ne-a reușit. Am pornit renovarea și modernizarea școlilor și nu ne vom opri până când veți fi asigurați cu tot ce aveți nevoie”, a declarat liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor.

Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ este marcată anual, în data de 5 octombrie.