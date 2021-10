„Dacă toate forțele politice din Republica Moldova, care au folosit pandemia în scopuri electorale, s-ar mobiliza pentru a convinge populația să se vaccineze, pentru a crește rata de vaccinare, ar putea fi un rezultat”, a declarat Ala Tocarciuc, expert internațional în sănătate publică, în cadrul dezbaterii publice „Pandemia ca factor divergent pentru societatea moldovenească”. Experta a specificat că, în conformitate cu unele date la nivel global, numărul de îmbolnăviri în multe țări începe să scadă. Scade atât numărul de spitalizări, cât și numărul de decese, în special în țările cu o rată mare a vaccinării.

„Republica Moldova este în grupul țărilor cu rata de vaccinare de sub 30%. În țara noastră crește numărul de îmbolnăviri, este o creștere destul de mare a numărului de spitalizări și rămânem cu o rată înaltă de decese, pentru că indicatorii în segmentele de populație vaccinată și în cele de populație nevaccinată sunt diferiți. Boala este, ea nu a plecat nicăieri, nici dintr-o țară de pe glob. Dar sunt factori interni, care determină situația din fiecare țară”, a specificat Ala Tocarciuc.

Ea a adus exemplul Portugaliei, unde s-a vaccinat 98% din populație și unde nivelul de îmbolnăviri și spitalizări este foarte mic. Și alte țări care au depășit pragul de 60-70% de vaccinare de asemenea sunt în al IV-lea val, dar pentru ele el este unul de intensitate mică, cu un număr mic de îmbolnăviri și spitalizări, cu un număr mai redus de decese.

„La noi situația este inversă, pentru că noi nu am reușit să ne vaccinăm. Dar cred că nu doar factorii epidemiologici sau medicali influențează situația din țară. Dacă privim regional – Moldova, România, Bulgaria, Ucraina – sunt țări, în care au fost și niște procese politice. Deja este foarte clar dovedit, că printre factorii care au influențat negativ nivelul de vaccinare au fost factori politici – procesele electorale, ideologici, și demografici – populația tânără are nevoie de anumite motive și populația mai în vârstă de altele, pentru a se vaccina”, a precizat Ala Tocarciuc.

„Niciun vaccin nu este ideal. El nu ne va ajuta să nu ne infectăm, dar el ne va permite să nu facem forme grave ale bolii”, a precizat experta.

Potrivit ei, virusul rămâne un pericol pentru fiecare om în parte, pentru familii și pentru comunitate. „La începutul acestei pandemii, noi nu aveam niciun fel de arme de protecție împotriva acestui virus, decât spălatul pe mâini, purtatul măștilor și distanța socială. Mai târziu a apărut vaccinul. Dar vaccinul, ca și armă de protecție împotriva virusului, ne ajută să nu facem o boală grea, să nu ajungem la terapie intensivă, să nu ajungem intubați”. În opinia Alei Tocarciuc, vaccinarea împreună cu celelalte măsuri – spălarea pe mâini, purtatul măștii și distanțarea socială, pot ajuta la ținerea pandemia sub control.

„Dacă 5% din populație cred în știință, iar 95 % - în altceva, atunci trebuie să le aducem altceva, care să le spună că trebuie să purtăm mască”, a adăugat Ala Tocarciuc.

„Indiferent de numărul de divergențe care există în societate, întotdeauna se poate de găsit și un număr de sinergii. Noi am eșuat în identificarea sinergiilor. Pe ce sinergii noi am fi putut să unim această societate, să ajungem la un nivel de imunitate colectivă, ca să ținem pandemia sub control și să ne învățăm să conviețuim cu acest coronavirus? Aici avem o temă pe acasă de făcut”, a menționat Ala Tocarciuc.

„Dacă vrem să mergem la serviciu, copii noștri să meargă la școală, sistemul medical să poată acorda asistență și în cazul celorlalte boli, nu numai la cea de COVID, noi trebuie să conștientizăm. Aici sunt sinergii care pot fi valorificate. Indiferent de preferințele ideologice, religioase, indiferent de vârstă. Trebuie să ne concentrăm pe sinergii – pe identificarea intereselor comune ale oamenilor”, a subliniat experta.