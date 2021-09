20 de fotografii, în care sunt surprinși vârstnici și voluntari tineri, campioni ai dialogului intergenerațional, au fost expuse la Parlament în cadrul unei expoziții inaugurate de legislativ și Fondul ONU pentru Populație în ajunul Zilei internaționale a oamenilor în etate, transmite IPN.

Acestea au fost realizate în cadrul unui program, unde 300 de vârstnici au fost instruiți de către 85 de voluntari tineri cum să folosească un telefon mobil performant, conectat la internet, în special pentru a discuta cu familia, pentru a achita serviciile online, dar și pentru a depăși izolarea socială, mai ales pe timp de pandemie.



În cadrul evenimentului de inaugurare, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că tehnologiile, dincolo de pandemie, ajută foarte mult în a fi în contact cu cei dragi, de căldura cărora avem nevoie. „M-am uitat la aceste imagini. Sunt emblematice, sunt extraordinare. Mă uităm la ele și o vedeam pe maică-mea, pe rudele mele în ipostaze frumoase și firești. Aceasta ne face să fim alături, indiferent unde am fi pe globul pământesc”, a notat Igor Grosu.



Nigina Abaszada, reprezentanta rezidentă UNFPA Moldova, a menționat că arta și reportajul mereu au fost și sunt un instrument important pentru a sensibiliza oamenii despre problemele societății. Pe 1 octombrie este celebrată Ziua internațională a oamenilor în etate. În acest an, ONU a decis să pună accent pe tematica echității digitale, pentru toate vârstele, afirmând necesitatea accesului și participării utile în lumea digitală pentru persoanele în etate.



„Expoziția de astăzi reprezintă fețele persoanelor în etate din Moldova, acele persoane care sunt campioni și campioane în navigarea în acest ocean digital, în ciuda vârstei și a accesului limitat la tehnologii. Au suficient curaj pentru a îmbrățișa această schimbare. Un lucru extrem de important este că în acest program, persoanele în etate au fost susținute de voluntari tineri, care și-au împărtășit cunoștințele. Acest dialog de fapt, a creat un dialog între vârstnici și tineri, iar astfel societatea devine mai rezilientă”, a declarat Nigina Abaszada.



Caroline Tissout, directoarei biroului de Cooperare al Elveției, a menționat că persoanele în etate nu trebuie privite ca beneficiari de servicii și asistență. Or, ele contribuie în mai multe feluri la dezvoltarea societății și au multe de împărtășit tinerilor. De asemenea, în opinai sa, și tinerii sunt cei care au un rol important în schimbările sociale și în modernizarea țării. Ei contribuie prin implicarea civică și prin transferul de cunoștințe către persoanele în vârstă, de exemplu în domeniul tehnologiilor.



„Criza pandemică a accelerat procesul de digitalizare a serviciilor în toate domeniile. Riscul pe acre îl vedem e că digitalizarea va lăsa deoparte persoane și grupurile de populație care nu au deprinderi și acces la dispozitivele digitale. Acestea riscă să rămână în izolare și să nu-și poată exercita drepturile fundamentale, inclusiv să beneficieze de servicii de bază pentru viața și sănătatea lor”, a mai spus Caroline Tissout.