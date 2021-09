Dosare fără un deget, fără o unghie sau „levîe”. Așa numesc oamenii legii dosarele în care lipsește partea vătămată sau audierile și care ajung cu mare întârziere în Registrul de înregistrare a dosarelor. Înregistrări audio și documente exclusive au ajuns pe adresa redacției NordNews.md. În ele se regăsesc actualul adjunct al Procuraturii Generale, Ruslan Popov, șeful Secției Urmărire Penală de la IP Ciocana, Viorel Vrăjitoru, dar și colegii lui, Aurel Ciocan, Sorin Cobîleanschi și Valentin Costea. Discuțiile au fost purtate în toamna anului 2017. Acestea scot la iveală cum sunt trișate dosarele, neglijența de care dau dovadă oamenii legii, dar și fals în acte, de la semnături „cerșite”, până la falsificare de ștampile.

În una din înregistrări, șeful de anchetă Viorel Vrăjitoru îl sună pe Ruslan Popov, nimeni altul decât actualul adjunct al Procurorului General al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo. Aceștia discută ce să facă cu dosarele „din pod”, fără expertize și cu rapoarte „levîe”. Popov îl asigură pe Vrăjitoru să soluționeze problema.

Vrăjitoru: Domn procuror!

Popov: Şi-i, Viorel Ivanîci?

Vrăjitoru: Of, eram la Aurel, dar el o zis că nu ştiu ce, nu crede. O fost mai înainte, când am discutat cu dumneavoastră, că îs 9 luni de zile şi sunt nişte dosare, n-ajunge un dejet, o unghie și eu i-am lăsat lista care le prezint luni, cu propunere, să-mi deie 49 de estea, că nu mă bag la levîie pentru că vine control.

Popov: Şi Aurel ce-o zis?

Vrăjitoru: Şi Aurel o zis că: dacă mă sună şeful şi-mi spune, o zis că nu-s întrebări. Şi eu i-am lăsat şi lista că nu mă bag în aestea. Sachian vrea multe, dar şi eu tot aş vrea să fiu la Barcelona şi să vreu multe.

Popov: Bun, bun, hai!

Vrăjitoru: Ap dar îi spune-ţi, vă rog frumos?

Popov: Amu îl sun.

Vrăjitoru: Mulţumesc frumos.

Același Viorel Vrăjitoru este sunat de mai mulți ofițeri de urmărie penală. În una din discuții cu Aurel Ciocan, acesta cere să-i fie semnate cu întârziere, mai multe fișe. Pentru asta, răsplătește înfăptuitorii cu bere sau coniac, la alegere.

Vrăjitoru: Da, Aurel Vasilevici!

Ciocan: Dapu să le dau cuiva fişele.

Vrăjitoru: Da, dă. Dă că îţi spun deodată câte îmi trebuie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aici nu merge, 10, 10. Dă 25.

Ciocan: 25 cu 49, da?

Vrăjitoru: Da, da, da.

Ciocan: Este cineva, sau a să vie cineva sau să le pregăteşti prin cineva să le dau?

Vrăjitoru: Cum vezi pe cineva, te rog, o bere, un coniac de la mine.

…

Ciocan: Da, Ivanci?

Vrăjitoru: Da văi, problema aici mi-ai scris, da mie îmi trebuie cu semnătură.

Ciocan: Dap du-te pe la şef şi ai să le semnezi luni, sau deamu gata, nu mai sunt?

Vrăjitoru: Dacă vine controlul luni, eu să le am cu semnătură, da eu la şef. Blea, dacă ei îni vin de dimineaţă, eu nu le am. Da eu ta, dosarele estea, cum ţi-am spus ţie, le duc, real le duc. Eu nu ţin, eu le semnez na*ui.

Ciocan: Horoșo, eu ţi le semnez.

Vrăjitoru: Eu n-a să mă f*t pe mine în gât, şi încă pe tine, şi pe şef.

Ciocan: Ţi le semnez, eu ţi le semnez.

Vrăjitoru: Davai.

În aceleași înregistrări, Valentin Costea și Viorel Vrăjitoru recunosc că nu o dată au comis fals în acte și că sunt gata să primească și mustrare pentru asta, căci au obosit să comită aceleași abateri.

Costea: Da ce faci la procuror?

Vrăjitoru: Sverca s-o fac.

Costea: A, faci darea de seamă deamu?

Vrăjitoru: Da, da, sverca, registrul lui cu a mele.

Costea: Dălă măi în pu*ă, amuș o să vedem ce va mai fi, dar toți când le trebu apu…

Vrăjitoru: Dapu asta-i, asta-i și iaca să vezi că o să rămânem noi …

Costea: Uăi, da eu demult am spus să-mi fu*ă odată o mustrare și să termin tot câcatul ista odată.

Vrăjitoru: Fix așa am zis și eu, i-am spus și lui Moga mai înainte și…

Costea: Iaca vine controlul, lasă să-mi fu*ă o mustrare na*ui ș-apoi o să vedem mai departe ce o să fie.

Vrăjitoru: Zai*it ei miru cu prostologiile acestea.

Costea: Nu dapu, de aici șed, ne adună, cît, șto, po ciom na… și la urmă.

Culmea e că unii ofițeri de investigație au o neconcordanță mare în numărul de dosare declarate în Registru și cele examinate, chiar până la 200, care precum declară chiar ei în discuții „stau în aer. ”

Costea: Dapu și la tine piz*eț o diferență de 180 de dosare care șed în aer.

Vrăjitoru: 180 am în aer? Nici nu m-am uitat, am cerut de la moachia asta să mă uit și…

Costea: Nu dapu dacă le-ai trimis la procuror 782 și ai terminate de procuror 600, apu unde-s 180 de dosare? Șed în aer, na…

Vrăjitoru: Da la tine câte-s?

Costea: La mine mai puțin -160.

Vrăjitoru: Da ceilalți ?

Costea: Buiucaniu are 260, numa Botanica, Centru – 170.

Într-o altă discuție, Viorel Vrăjitoru îi declară lui Ruslan Popov că nu vrea „să bage pe nimeni sub tanc”. Aici ies la iveală noi detalii despre modul în care sunt cusute aceste dosare, cu semnături false și date eronate.

Popov: Da e vorba de care dosare ?

Vrăjitoru: Care le-o pus el, așa, din pod. Da ele îs cu persoană unde se eschivau, unde nu-i expertiză, unde nu-i mama dracului, care eu nici nu mă încumetam să mă apropii să rog.

Popov: Uăi Viorel, uăi, făceți uăi niște… măcar cât de levîe, nu or fi rapoartele celea cu propunerile bl*a, deamu e treaba mea ce o să fac cu dânsele.

…

Vrăjitoru: Apu de atâta eu nici nu vreu să fac pasul următor.

Popov: Da ascultă, ei îs făcuți, voi ați semnat deamu acolo.

Vrăjitoru: N-am semnat eu nimic, nici anchetatorii.

Popov: Da cine o semnat ?

Vrăjitoru: Nu-i al nimănui și-i falsificată și el vre să-i pun, o făcut-o pe a lui Ciocan și el vre să i-o pun și pe a mea. Uăi, tu ești debil uăi. Hai că amuia se termină așă cum se termină, dar mâine-pomâine iar verifică și merge vorba ca să-l frece în realitate pe Vrăjitoru și o să eie și o să deie expertiza că acolo nu e lui acela și nu e a lui acela, tu ai să șezi pur și simplu într-o parte, da același Ciocan, care acum e, treaba lui unde-i, ce o să zică, că sunteți voi pidar*ji, na?

Popov: Ei, apu stai dacă e cu totul apu nu.

Vrăjitoru: Apu asta-i.

Popov: Viorel Ivanîci, eu am crezut că voi ați convenit gospodărește, cu adevărat, ele sunt cu rezervă de o săptămână, două.

Vrăjitoru: N-am convenit eu, el o convenit, eu de când v-am spus, lui nu-i dați.

Popov: Dapu tu zici că nimeni nu i-o dat, el singur și-o pus.

Vrăjitoru: Ei, apu i-o dat cu ștampilă, acolo-i ștampila.

Popov: Da tî șto, îs cu ștampile sau îs cu semnături ?

Vrăjitoru: Cu ștampile îs prefăcute și cu cîteva semnături, eu nu știu câte o făcut, dar am văzut că sunt. Da eu să podstavlesc, eu nu vreu pur și simplu și gata.

Popov: Ei dacă așa-i, o să-i sară papucii.

Vrăjitoru: Nu vreu să mă bag eu i-am spus, uăi, dă să ne gîndim cumva, la urmă, cum să facem, dar eu pe nimeni nu bag sub tanc și gata.

…

Vrăjitoru: Saakian ni-o spus ca să facem propunerea și ordonanța, pe unele dosare nici nu era persoană bănuită, nu era fie că audiată partea vătămată.

Popov: Acelea care iaca îs de categoria asta, le puneți pe schinarea voastră și așa acelea-s cu avans.

Vrăjitoru: Corect, da el vrea toate, el vre toate, da aicea.

Popov: Nu numai acolo unde există persoană și unde există parte vătămată și toate celea. Unde nu există îi clar că asta nu poți.

Vrăjitoru: Da cum credeți la etapa ceia exista, că dacă exista, eu nu le trimit. Ele îs câteva la număr, pe deget care, care …

Popov: Nu vsio, înseamnă ca lasă să spună el că nu o făcut și gata.

Vrăjitoru: Da, asta-i fals și abuz curat și mâine, poimâine, unul care, mă rog, viața-i viață, oamenii îs oameni, și or să-și aducă aminte, și eu tare mă-ndoiesc că cineva n-o să scrie undeva, după tot circul acesta care îl face el. Și el, acum n-o să mă creadă că eu îi fac trimitere la norme legale, el primește asta ca boicot din partea mea.

Popov: Uăi, nu ca boicot, spune-i că ai vorbit cu mine și eu am zis că numai acolo unde există persoane și unde o existat, atunci bănuit, și se putea cât de cât de tras la terminarea dosarului, da așa nu.

Vrăjitoru: Corect, dacă ar fi ca să răspund numai eu, nu-i o problemă, da aicea-s mulți ofițeri, alții nici nu lucrează în prezent.

Popov: Ok.

Vrăjitoru: Nu vă supărați pe mine, da altul demult zice, uăi, ducețivă uăi na*ui, numai ziceți mulțumesc, că nu vă frec eu na.

Popov: Îi drept, îi drept.

Vrăjitoru:Da noi ne suim deamu în cap se primește.

Popov: Davai, hai.

Vrăjitoru: Mă iertați.

Așa se face că în registrul primit de Aurel Ciocan, lipsesc 16 dosare din gestiunea lui Viorel Vrăjitoru, cifră care îl surprinde și pe el, mirat că nu și-a făcut calculele corect.

Vrăjitoru: Trebu să vin să ne clarificăm, că dacă nu ne clarificăm, luna viitoare am belit pu*a, nu dăm de capăt.

Ciocan: Eu îi zic, uăi, cum uăi te-o convins uăi Viorel și tu ai semnat și ai primit dosarele estea.

Vrăjitoru: Da câte, uăi, nu se ajung, iaca spune-mi și tu.

Ciocan: Viorel nu se ajung, eu îți spun câte nu se ajung.

Vrăjitoru: 3-4 maximum.

Ciocan: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,2,3,14,15.

Vrăjitoru: Stinge ferile, stinge ferile.

Ciocan: 15.

Vrăjitoru: Du-te uăi de icea.

Ciocan: 15-16 după registrul care iaca amuia l-am primit eu în 3 minute – 16 dosare nu-s venite.

Vrăjitoru: Fă-mi te rog, chiar amu, da te rog frumos, prin viber, și eu îți raportez care-i situația. Hai să ne îîî, când ne întâlnim, azi, mâine.

Ciocan: Apu dă-mi întăi să mă clarific eu, stai să mă clarific eu ce-i aicea.

Vrăjitoru: Aurel fă viber, nu ce te costă să faci fotografii?

Ciocan: Da eu nu înțeleg nici o pulă ce-i scris aicea, că-i scris cu roșu, pe urmă cu verde.

Vrăjitoru: Hai lasă că eu am să-nțeleg, hai davai, trimite-mi.

Ciocan: Ți le trimit.

Sursa citată a încercat să obțină un comentariu de la adjunctul Procuraturii Generale, Ruslan Popov, însă acesta nu a răspuns la telefon.

În schimb, NordNews a reușit să discute cu Viorel Vrăjitoru. Acesta a negat că ar fi purtat astfel de discuții, însă a povestit ce ar însemna „dosar în aer”.

„180 de dosare în aer…eu nu am idee ce a fost, nu țin minte ce a fost în 2017. Referitor la dosare în aer, asta probabil se are în vedere stadia de verificare, adică dosare pentru care încă nu e adoptată decizia, termenul prevăzut. Infirm 100%, nu utilizez asemenea expresii, unghii, cap și așa mai departe. Referitor la cum spuneți dvs de 180 de dosare în aer, că am vorbit cu Valentin Costea. Despre ce se are în vedere? Eu intuiesc că se are în vedere, ca persoană care a activat foarte mult în domeniul urmăririi penale, că merge vorba despre dosare pentru care nu este adoptată decizia. Mai este o chestie, dosare istorice pe care până la mine, chiar și cu 20 de ani în urmă nu s-au depus, nu s-a adoptat decizii…Decizii s-au adoptat dar nu s-a depus cartela. Ca să duci urma unui dosar, trebuie de completat o cartelă, o fișă statistică. Și dacă fișa asta statistică nu a fost completată și este introdus în Banca Centrală de date, respectiv dosarul nominalizat…oricare dosar, adică figurează în aer…nu are o decizie. Poate și am spus ceva, sau Valentin a spus, dar la concret acuma să răspund la întrebarea asta nu pot”, a spus Viorel Vrăjitoru.

Sursa citată precizează că oferă dreptul la replică tuturor persoanelor vizate în acest material.