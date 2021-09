Transportatorii se plâng că fac cu greu față scumpirilor în lanț a carburanților și că înregistrează pierderi considerabile, iar dacă actualul Guvern, la fel ca și cel precedent îi va ignora, aceștia vor ieși să protesteze în centrul Capitalei.

Declarația aparține președintelui Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa. Totuși, Alexa speră la un dialog constructiv cu ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, scrie realitatea.md.

„Intenționăm să ne adresăm actualului Guvern, mai exact Ministerului Economiei cu un demers oficial. Ne dorim, în principiu, la fel ca și în luna martie, ajustarea tarifelor, întrucât situația este complicată. În luna martie când am depus un astfel de demers la fostul ministru al Economiei, Anatolie Usatîi, am fost ignorați, iar noi am mers în instanța de judecată. Nu putem aștepta decizia instanței de judecată, așa că am decis să ne adresăm repetat la actualul ministru, Sergiu Gaibu. Am discutat cu el la mijlocul lunii august, în cadrul unei întrevederi cu transportatorii, iar dumnealui ne-a spus că are nevoie de timp pentru a ne oferi un răspuns”, a declarat Alexa.