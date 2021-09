Dosarul penal pornit pe numele pretorului sectorului Ciocana al capitalei, Sinilga Școlnic, a fost clasat, iar învinuirile – retrase. Despre acest lucru a anunțat chiar funcționara care a menționat că salută decizia Procuraturii.

„Subsemnata, Sinilga Şcolnic, Pretor al sectorului Ciocana, salut decizia Procuraturii Anticorupție de retragere a învinuirilor aduse mie și altor persoane cu funcții de răspundere în comiterea presupuselor acte de corupție și clasarea cauzei penale în lipsa faptului infracțiunii, prin ordonanţa emisă la 22.09.2021.

Pe parcursul ultimilor luni, fiind supusă unor presiuni fără precedent, am pledat constant nevinovată şi mă bucur că adevărul a triumfat. Acum, când ruşinosul proces de denigrare şi intimidare a mea a luat sfârşit, mă simt în drept să deschid unele paranteze privind cele întâmplate. De fapt, cei ce mi-au instrumentat dosarul, au urmărit două scopuri: de a se răzbuna pe mine pentru că nu am acceptat să fiu parte a anumitor jocuri politice dar și pentru verticalitatea mea de a refuza să fiu un instrument docil în lupta pe care o instituţie de drept anume o are cu un important magistrat din Republica Moldova”, a se arată în declarația pretorului.