„Pe lângă parteneriatul solid cu Universitatea de Stat din Moldova și Dl Rector Igor Șarov, de astăzi Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova i se alătură o altă instituție emblematică a lumii academice din stânga Prutului în eforturile de promovare a culturii, istoriei, limbii române, și anume, Academia de Științe a Moldovei. Am avut astăzi onoarea să îl întâlnesc pe domnul Președinte al AȘM, acad. prof. dr. Ion Tighineanu și împreună am pus bazele viitoarei colaborări dintre DRRM și AȘM și am discutat despre viitoarele proiecte în care cele două instituții vor fi partenere”, scrie Dupu pe pagina sa de Faceboook.