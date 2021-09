Reprezentanții sistemului judecătoresc și cei ai Guvernului au poziții diferite cu privire la legea prin care a fost majorată vârsta de pensionare a judecătorilor și modificată formula de calcul a pensiei acestora. Judecătorii spun că experiența europeană arată că pensia unui magistrat trebuie să fie egală cu salariul acestuia, pe când noua lege prevede o pensie egală cu 55% din salariu. Potrivit judecătorilor, stabilitatea financiară este indispensabilă unui sistem judecătoresc independent, notează IPN.

Recent, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Curții Constituționale să declare neconstituționale modificările operate la legea cu privire la statutul judecătorului, însă Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea. Astfel, rămân în vigoare prevederile prin care judecătorilor le-au fost reduse unele garanții sociale.



„Noi ca judecători nu suntem politicieni și nu luăm decizii populare. Deciziile noastre se bazează strict pe lege, dacă noi ca judecători nu putem să ne apărăm drepturile, ce fel de justiție putem face pentru cetățeni? Cei cu salarii și pensii foarte mari sunt doar câțiva în sistemul judecătoresc. Stabilitatea financiară este o parte componentă a independenței unui judecător. Practica internațională spune că pensia unui judecător trebuie să fie cât mai aproape de valoarea salariului unui judecător în funcție. Prin modificarea operată s-a decis ca pensia judecătorului să fie de 55% din salariu, dar această modificare a fost subtil ascunsă de o altă prevedere care indică faptul că în fiecare an sunt 3% adaos, ceea ce înseamnă că un judecător trebuie să înceapă a munci din clasa a 12-a ca să obțină acele 80% din salariu”, a spus președintele Judecătoriei Anenii Noi, Ghenadie Mârza, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, spune că majorarea vârstei de pensionare a judecătorilor este argumentată de factorii demografici din țară, iar cuantumul pensiei lunare a judecătorilor nu va depăși 80% din valoarea salariului.



„Nu avem nimic împotriva faptului ca judecătorii să aibă parte de un statut special. Legea prevede o eșalonare treptată a creșterii vârstei de pensionare și a prelungirii stagiului de cotizare în calitate de judecător. În continuare judecătorii beneficiază de un statul special și pensia lor este calculată conform regulii vechi, ceea ce s-a schimbat anul trecut a fost vârsta de pensionare. Cuantumul pensiei lor este 55% din salariul mediu lunar și crește cu 3% până la 80% pentru fiecare an muncit peste vechimea în funcția de judecător”, a spus Marcel Spătari.



Potrivit legii, de la 1 iulie 2021, vârsta de pensionare pentru judecători este de 50 de ani și 6 luni, aceasta va crește gradual până la 63 de ani. În fiecare an, vârsta de pensionare se va majora cu 6 luni.