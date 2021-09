Unul dintre șefii ANRE reacționează la proiectul de lege aprobat ieri în Parlament, care vine să-i responsabilizeze pe conducătorii instituțiilor aflate sub control parlamentar. Eugen Carpov spune că proiectul a fost aprobat contrar opiniei Secretariatului Comunității Energetice, care a menționat că inițiativa atentează la independența ANRE. Carpov spune că acceptă orice evaluare a activității ANRE din partea experților în energetică, și nu a unor entități politice cum sunt comisiile parlamentare, notează IPN.

Potrivit proiectului aprobat ieri în Parlament, conducătorii mai multor entități regulatorii, printre care și ANRE, vor fi sancționați, până la revocare din funcție, în caz de exercitare defectuoasă a activității. Unul dintre șefii ANRE califică inițiativa PAS drept una contrară normelor europene.



„Întrucât ne vizează acest proiect de lege, am urmărit discuțiile și din comisie și din plen. N-au fost nici explicații, nu s-au luat în considerare nici propunerile care au venit din partea instituțiilor naționale și internaționale. ANRE n-a fost solicitată cu un aviz la acest proiect. N-am văzut nicio reacție la opinia Comunității Energetice adresată președintelui Parlamentului. Nu vreau să cred gurilor rele care spun că acest proiect reprezintă o modalitate de răfuială politică. Nu văd nicio problemă să fie evaluată activitatea persoanelor aflate la conducerea acestor instituții, dar cei care vor face evaluarea trebuie să fie specialiști în domeniu, experți”, a spus Eugen Carpov în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.



Eugen Carpov respinge ideea că ar fi fost numit șef la ANRE pe criterii politice, în perioada guvernării Plahotniuc, în urma înțelegerilor de culise dintre Iurie Leancă și fostul lider PDM.



„Leancă nici nu cunoștea când eu am depus actele pentru funcția de director ANRE. Fiind în Parlament, era firesc să mă gândesc ce voi face după încheierea mandatului. Nu trebuie să luăm cu hurta pe toată lumea care a activat atunci în diverse domenii, Pe același principiu putem să ne luăm și de medici sau directori de școli. Evaluarea activității trebuie făcută, bineînțeles, dar de niște instituții neafiliate politic, cum ar fi Comunitatea Energetică în cazul ANRE”, a mai spus Carpov.



Proiectul privind responsabilizarea șefilor instituțiilor aflate sub control parlamentar vizează Comisia Națională a Pieței Financiare, Consiliul Concurenței, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Consiliul Audiovizualului și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.