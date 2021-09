Partidul „ȘOR” insistă ca Guvernul să fie obligat să stabilească cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă nu mai mic de 5 000 lei. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie înregistrat astăzi, în Parlament. Potrivit parlamentarilor Partidului „ȘOR”, creșterea punctului de pensie va contribui la asigurarea unui trai decent a tuturor persoanelor vulnerabile din țara noastră. Declarațiile au fost făcute de către deputatul Partidului „ȘOR”, Reghina Apostolova, în cadrul unui briefing de presă.

„Facem apel la toți colegii din Parlament să susțină această inițiativă legislativă menită să le schimbe în bine viața a peste 630 de mii de cetățeni din țara noastră. Stabilirea cuantumului pensiei minime pentru limita de vârstă, nu mai mic de 5 000 lei, presupune majorarea proporțională și a altor alocații sociale de stat precum: alocația pentru dizabilități, pentru copii care și-au pierdut întreținătorul, pentru vârstnici, pentru îngrijire, însoțire și supraveghere și altele. Cuantumul acestor plăți sunt cuprinse între 50-100% din punctul de pensie de 5 000 lei”, a accentuat Reghina Apostolova.

Parlamentarul a adăugat că proiectul de lege elaborat de facțiunea Partidului „ȘOR” va contribui la fortificarea principiului previzibilității și sustenabilității sistemului bugetar-fiscal și ar permite elaborarea prognozelor macro-bugetare cu o precizie mai mare.

„În mod evident, inițiativa noastră va aduce și la o dezvoltare economică mai organizată și sănătoasă, la încrederea cetățenilor în sistemul protecției sociale și sporirea numărului cetățenilor în dezvoltarea acestui sistem”, a afirmat Apostolova.

De asemenea, deputatul Partidului „ȘOR” și-a exprimat nemulțumirea față de situația din sfera socială din țara noastră, pe care o califică drept una rușinoasă. În același timp, Reghina Apostolova și-a exprimat regretul că inițiativele formațiunii „ȘOR”, care se referă la acordarea mai multor beneficii pentru persoanele vulnerabile, nu au fost susținute de guvernările precedente.

„Formațiunea noastră s-a declarat mereu promotoare și apărătoare a intereselor cetățenilor, mai ales a persoanelor vulnerabile cum ar fi vârstnicii, persoanele cu dizabilități, familii numeroase etc., de care, din păcate, toate guvernările de până acum și statul, în general, își bate joc. Asta deși majoritatea dintre acești oameni au muncit o viață pentru țara lor, iar odată ajunși la pensie, la mila statului, ei trebui să aleagă între a-și cumpăra de mâncare, să achite facturile pentru întreținere sau medicamente. În plus, în ultimele trei luni s-au majorat prețurile pentru toate produsele. Reamintim că noi, cei din echipa Partidului „ȘOR”, am solicitat majorări de pensii, am pledat pentru micșorarea vârstei de pensionare, am insistat asupra asigurării vârstnicilor cu medicamente gratuite, compensații pentru produsele alimentare, dar și alte facilități. Toate acestea nu au fost acceptate, însă, de reprezentanții partidelor care s-au perindat la guvernare”, a mai spus deputatul Reghina Apostolova.

Potrivit datelor statistice ale Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), din aprilie 2021, în țara noastră sunt peste 520 de mii de pensionari care primesc pensii pentru limită de vârstă și aproximativ 12 mii de persoane care beneficiază de pensia de dizabilitate. Majoritatea dintre aceștia trăiește la limita subzistenței.