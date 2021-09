Expertul Igor Boțan susține că cetățenii, care i-au oferit mandat actualei guvernări, își doresc ca aceasta să fie predictibilă. Și în acest sens este necesar ca procedurile prescrise și legile să fie respectate, atunci când vine vorba despre adoptarea unei legi sau numirea în funcții, de exemplu. Or, dacă se încalcă procedurile, există temei pentru îngrijorare. Declarațiile au fost făcute la dezbaterea publică „Acțiunile guvernării în raport cu instituțiile de reglementare și de control: între decapturare și derapaje democratice”, organizată de Agenția de Presă IPN.

Igor Boțan, expertul permanent al proiectului, a declarat că actuala Curte Constituțională și-a făcut un stil de adoptare a deciziilor, din care reiese că declară neconstituționale prevederile legale adoptate cu încălcarea procedurilor. În opinia sa, acesta este un clopoțel că s-ar putea ca guvernarea, care chiar și din intenții foarte bune, s-a grăbit, să se pomenească într-o situație dificilă.



Expertul a făcut trimitere la o hotărâre a Curții Constituționale care stipulează foarte clar că organele de drept și de reglementare nu trebuie să fie politizate. „Și interesul meu cetățenesc era ca odată și pentru totdeauna să se facă ordine în aceste instituții. Și să nu existe riscul ca reformele pornite acum de Partidul Acțiune și Solidaritate, peste patru ani de zile, să fie anulate. Și dacă PAS nu câștigă încă un mandat, cei care vin să facă încă o curățenie generală că se izbăvească de cei pe care PAS îi va promova în instituțiile de drept și de reglementare. Astfel există riscul intrării într-un cerc vicios”, opinează Igor Boțan.



Potrivit lui, ceea ce îngrijorează este relația putere-opoziție. Or, puterea, care trebuie să respecte procedurile legale și trebuie să fie predictibilă, precum și opoziția, în egală măsură, sunt responsabile pentru ceea ce este astăzi în țară.



Expertul susține că puterea de astăzi are moștenire ceea pe care i-a lăsat-o opoziția de astăzi. „Deci, atunci, când opoziția spune despre lucruri care o îngrijorează, există întrebări, pentru că anume ea a fost ultimii doi ani la guvernare și a avut toate pârghiile. Dacă invocă lucruri legate de Comisia Electorală Centrală – de ani buni se vorbește despre necesitatea de a depolitiza mecanismul de numire a membrilor CEC. Opoziția actuală a fost la guvernare ani de zile și a putut face acest lucru. Nu l-a făcut și nu este clar de ce are pretenții acum”, explică expertul.



La fel, în opinia sa, un exemplu este modalitatea de numire a conducătorilor instituțiilor de reglementare și de drept. „Ne amintim epopeea cu așa-zisele concursuri din 2019. Un exemplu elocvent – numirea Curții Constituționale. Patru membri au fost numiți prin concurs, dar ultimii doi au fost numiți în Parlament pe criterii politice. Și atunci acest mecanism de numire, inclusiv pe criterii politice, nu a îngrijorat”, a notat Igor Boțan.



În viziunea expertului, acum fiind în opoziție, este greșit să vorbească doar din instinct politic. „Trebuie inclusă și rațiunea. Deopotrivă, instinctul și rațiunea, unei opoziții puternice îi sunt necesare. Altminteri scăpăm controlul asupra puterii și acest lucru este foarte periculos”, spune Igor Boțan.



Expertul a spus că opoziția face presiuni asupra puterii pentru că este o eventuală viitoare putere. „Vedeți ce faceți, pentru că atunci când pierdeți puterea să nu regretați pentru lucrurile făcute și că instituțiile nu au fost întărite și depolitizate”, a mai spus Igor Boțan.



