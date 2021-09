Fostul procuror anticorupţie, Roman Statnîi, învinuit că l-ar fi deposedat de avere pe un fost consiler al ex-preşedintelui Igor Dodon, a depus o plângere la Procuratura Generală pentru divulgarea intenţionată a datelor urmăririi penale. Pe lângă procurorul care gestionează dosarul, Statnîi l-a denunţat şi pe reporterul de la Jurnal TV, Dumitru Garcaliuc. Jurnalistul susţine că doar şi-a făcut corect meseria, transmite portalul Anticorupție.

Fostul procuror a declarat în plângerea sa că a fost contactat de către Garcaliuc și a fost solicitat să răspundă la câteva întrebări. Autorul plângerii susţine că întrebările care i-au fost puse conţineau informaţii din dosarul penal, care este unul secretizat.

„La 10.09.2021, ora 11:56, prin intermediul SMS-urilor de la același număr de telefon, persoana m-a întrebat: "Cum se explică că pe 07.05.2018 Natur Bravo a fost recunoscută în calitate de parte civilă?". În continuare, în aceeași zi, la ora 14:21, prin intermediul SMS-urilor de la același număr de telefon, am recepționat un SMS prin care Dumitru Garcaliuc mă întreabă: "08.05.2018 14:30-15:40, Galaev se afla la PA escortat de Roman Statnîi, la 15:45 de pe adresa electronică a lui Kheyman este transmis un mesaj către jurista din Marea Britanie cu titlu „Продажа Квартиры”. Consider că informațiile date puteau să-i devină cunoscute jurnalistului doar din cadrul dosarului penal pe numele meu, accesul la care este restricționat. La el are acces strict procurorul pe caz”, a scris Statnîi în plângerea sa.

Fostul procuror susţine că dosarul i-a fost fabricat şi a ajuns pe linie moartă din lipsă de probe, iar pentru a-l duce la bun sfârşit, procurorul Vladislav Căruceru ar încerca să folosească jurnaliştii. „Felul în care jurnalistul a formulat întrebările și revenea insistent pentru precizări seamănă izbitor de mult cu stilul abordat de procuror în cadrul audierii. Presupun că procurorul a decis că este mai convenabil să mă ”audieze” prin intermediul unui jurnalist, care are dreptul să-și protejeze sursa și are libertatea de a scoate din context orice declarații făcute de mine – nu întâmplător era foarte insistent să mă determine să vorbesc direct în fața camerei de luat vederi, căci timpul de emisie este limitat –, după care procurorul ar fi putut anexa la materialele cauzei informații aparent date publicității chiar de către mine”, a opinat Roman Statnîi.

Solicitat de reporterii portalului Anticorupţie, Dumitru Garcaluc a spus că informaţiile pe acest caz i-au fost prezentate de pretinsa parte vătămată, Evghenii Kheyman, şi că i-a telefonat lui Statnîi pentru o reacţie în legătură cu acuzaţiile care i-au fost aduse.

„Evident, este vorba de o intimidare a unui jurnalist care lucrează la o investigaţie. E ceva normal ca un jurnalist să obţină declaraţii pe un caz sau altul şi este obligatoriu ca jurnalistul să verifice informaţiile şi să solicite reacţii de la persoana căruia îi sunt aduse învinuirile. Aceasta am făcut, am solicitat să comenteze acuzaţiile aduse, iar pentru asta am fost ameninţat cu judecata. Nu înţeleg pentru ce. Pentru că am fost corect şi am respectat deontologia? Nu exclud că această reacţie a lui Roman Statnîi să fie alimentată şi de faptul că vara trecută noi am realizat un reportaj despre casa sa de milioane din apropierea capitalei”, ne-a declarat jurnalistul.

Amintim că Roman Statnîi este învinuit de abuz în serviciu şi escrocherie în proporţii deosebit de mari. Denunțul împotriva lui Statnîi și presupusului său complice, Mukhmad Galaev, a fost scris de către soția fostului director al fabricii de conserve Natur Bravo din Cupcini, Evgheni Kheyman.

Acesta a fost învinuit și condamnat pentru escrocherie. Acuzatorul susţine că fostul procuror Statnîi i-ar fi fabricat, în 2018, dosarul penal la comanda lui Vladimir Plahotniuc și a ex-procurorului general, Eduard Harunjen.

Kheyman mai susține că ar fi fost amenințat de Statnîi și obligat să cedeze bunuri și bani în valoare totală de 1,8 milioane de euro, inclusiv un apartament în Londra.

Evgheni Kheyman este cetățean al Federației Ruse și se declara membru al Consiliului economic de pe lângă președintele Republicii Moldova. Amintim că numele său a figurat în investigația RISE Moldova privind sponsorizarea PSRM dintr-un offshore din Bahamas în timpul campaniei prezidențiale din 2016.

Procurorul Statnîi și-a dat demisia în februarie 2020, la sugestia procurorului general, Alexandr Stoianoglo. În mai 2020, Statnîi a fost reţinut şi plasat în arest peventiv, fiind deţinut timp de două luni în Penitenciarul nr. 13. Apoi a fost plasat în arest la domiciliu. Pe moment, fostul procuror se află sub control judiciar.

Ultimul dosar de rezonanță aflat în gestiunea lui Roman Statnîi a fost cel intentat pentru îmbogățire ilicită fostului vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioală. Dosarul respectiv nu are finalitate.