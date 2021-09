În Republica Moldova ar putea fi instituit modelul pensiei pentru o carieră lungă, care va exclude plafonul vârstei de pensionare. Guvernarea PAS spune că examinează un astfel de scenariu pentru a le oferi posibilitatea tuturor celor care vor să muncească, s-o facă, indiferent de vârstă. Potrivit experților economici, guvernarea PAS n-are altă soluție decât să revizuiască legea privind reducerea vârstei de pensionare, pentru a menține sustenabilitatea sistemului de pensii, notează IPN.

Deputații PAS spun că, deocamdată, nu au decis care va fi soarta legii aprobate în 2020 privind reducerea vârstei de pensionare de la 1 ianuarie 2022. Reprezentanții guvernării spun că acum sunt examinate mai multe opțiuni, inclusiv oferirea posibilității ca oameniir să muncească fără a impune o limită de vârstă.



„Vrem să creăm o alternativă pentru cei care au un stagiu de cotizare mai mare decât stagiul deplin, să nu existe vârstă de pensionare, în general. Să mergem pe ideea că dacă o persoană a contribuit un anumit număr de ani, indiferent de vârsta pe care o are, să poată ieși la pensie. Noi am numit această măsură o pensie pentru carieră lungă, este un model existent în Franța. Noi vrem să facem calculele ca să stabilim care ar fi stagiul de cotizare suficient de lung ca să asigurăm sustenabilitatea sistemului, pe de altă parte să le recunoaștem celor care au lucrat o perioadă îndelungată dreptul de a se pensiona mai devreme”, a spus deputatul PAS Dan Perciun în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Experții spun că realitățile economice și demografice din Republica Moldova îi presează pe guvernanți să ia o decizie în privința legii ce vizează reducerea vârstei de pensionare. Potrivit lor, reducerea vârstei de pensionare ar însemna subvenționarea masivă a fondului de pensii din bugetul de stat, iar Republica Moldova nu-și permite astfel de politici.



„Dacă nu se majorează vârsta de pensionare treptat, altă ieșire nu există. Vârsta de pensionare este mai mare în statele avansate economic. Politicienii vor trebui să revizuiască această lege. În plus, este foarte important să crească încrederea populației în faptul că odată contribuind la sistemul de pensii, cetățeanul nu va fi jefuit, și pensia pe care o va primi va fi una onestă. Dacă cetățeanul va crede în sistemul de pensionare atunci dorința să se pensioneze devreme va dispărea”, a spus expertul economic, Viorel Gârbu.



Încă în decembrie 2020, majoritatea parlamentară tacită de atunci PSRM-Șor a aprobat legea privind micșorarea vârstei de pensionare. Dacă nu va fi abrogată sau revizuită, legea ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022 și va presupune pensionarea femeilor la vârsta de 57 de ani, iar a bărbaților - la 62 de ani.