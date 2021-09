Un nou proiect ambițios al echipei Partidului „ȘOR” a fost implementat în satul Sămănanca, raionul Orhei. Elevii claselor primare și dascălii de la gimnaziul rus „Fiodor Ostapciuc” se bucură de condiții excelente. Asta după ce a fost construit un nou bloc de studii. Odată cu implementarea acestui proiect, s-a rezolvat o problemă care le dădea mari bătăi de cap copiilor, părinților și profesorilor - elevii nu vor mai fi nevoiți să învețe în două schimburi, așa cum a fost timp de zeci de ani.

„Timp de 60 de ani și până în acest an, la școala noastră, elevii au învățat în două ture. Probabil, aceasta este singura instituție de învățământ, nu doar din raionul Orhei, ci din toată țara, unde au loc lecții conform unui asemenea orar. Din luna septembrie a acestui an, însă, toți copiii noștri învață într-o singură tură, ceea ce este foarte important. Și asta datorită faptului că am construit un nou bloc de studii pentru clasele primare, iar elevii care au învățat după prânz acum vin la ore de dimineață, ceea ce este foarte comod. Demult am așteptat această schimbare. Nu vă pot reda bucuria pe care o avem”, a declarat Angela Cușnir, directorul gimnaziului rus „Feodor Ostapciuc”.

„Acum copiii vin cu deosebit interes la școală, întrucât blocul de studii este nou, iar condițiile – decente. Noi, profesorii, suntem mulțumiți că activăm într-o singură tură. E mai comod pentru toată lumea, dar și mai sigur”, a menționat o învățătoare de clasele primare.

„Le spun un mare mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în construcția noului bloc de studii. Inaugurarea acestuia reprezintă un eveniment important pentru noi. Cei mai fericiți sunt copiii, sunt mai atenți la ore, mai interesați să învețe și mai ascultători, datorită condițiilor moderne de studii care au fost create. Sălile de clasă sunt luminate, băncile - potrivite pentru vârsta lor, sunt lavoare unde se pot spălă pe mâini, este dezinfectant, altfel spus avem toate condițiile, motiv pentru care avem doar cuvinte de mulțumire”, a afirmat o profesoară.

Și părinții elevilor sunt mulțumiți de noile condiții de care se bucură copiii lor.

„Școala este foarte frumoasă. Dotările sunt comode pentru elevi. Au parte de toate comoditățile. Întrucât merg de dimineață la ore și nu după prânz, copiii sunt mai odihniți, mai energici”, a spus o mamă.

„Ne bucurăm cel mai mult de faptul că ai noștri copii nu mai trebuie să meargă la școală după prânz. Încheiau lecțiile târziu, afară era întuneric, stăteam cu grijă până ajungeau acasă. Suntem foarte recunoscători pentru tot”, a spus o altă mamă, locuitoare a satului Sămănanca.

Primarul satului Sămănanca, Alexandru Zbîrnea, a menționat că lucrările de construcție a noului bloc de studii au durat aproape patru luni.

„Suntem foarte fericiți. Datorită echipei Partidului „ȘOR”, lui Ilan Șor, a fost posibilă implementarea acestui proiect. Și-a îndeplinit promisiunea mai repede decât ne-am așteptat. Blocul de studii destinat copiilor din clasele primare este dotat cu toate cele necesare, tehnică performantă, table interactive, care le aduc multe beneficii copiilor, îi ajută să asimileze mai ușor informațiile și sunt mai interesați să învețe”, a accentuat Alexandru Zbîrnea.

Potrivit președintelui raionului Orhei, Dinu Țurcanu, construirea blocului de studii de la Sămănanca a costat bugetul raional 1,85 de milioane de lei. Alți 270 de mii de lei au fost acordați pentru amenajarea teritoriului și sistemul de canalizare, iar, ulterior, a fost acordată suma de 150 de mii de lei pentru modernizarea sistemului de încălzire.

„Faptul că lecțiile la acest gimnaziu vor fi predate într-un singur schimb este un pas important și o investiție semnificativă în viitorul satului Sămănanca. Acesta este doar un început frumos pentru această localitate”, a spus Dinu Țurcanu.

La evenimentul de inaugurare a gimnaziului rus „Feodor Ostapciuc” renovat capital a participat deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, care a declarat următoarele: „Gimnaziul a fost renovat din bani publici și ne-am străduit ca lucrările să fie cât mai calitative, deoarece nu ne permitem să cheltuim bani pentru reparații, ci trebuie să alocăm bani pentru alte proiecte, în alte instituții de învățământ. Investim și vom continua să investim în noua generație. Suntem mulțumiți că ne reușește asta”, a afirmat deputatul Marina Tauber.

La rândul său, președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, a declarat că proiectul de la Sămănanca reprezintă o nouă dovadă a faptului că echipa formațiunii sale continuă să investească în creșterea și educarea copiilor, care sunt viitorul țării.

„Renovăm și modernizăm grădinițele și școlile. Raionul Orhei devine un model și un exemplu pentru întreaga țară în ceea ce privește atitudinea autorităților față de cea mai importantă sferă a vieții noastre. Acordăm o atenție specială școlilor din localitățile rurale, deoarece înțelegem foarte bine că dacă în sat va exista o grădiniță și o școală modernă, înseamnă că acolo va fi viață. Gimnaziul din satul Sămănanca, care a fost renovat capital și dotat cu toate cele necesare, oferă încredere în viitorul acestei localități. În ansamblu, acest proiect este îndreptat către viitor. Viitorul copiilor noștri, viitorul țării, care nu poate supraviețui fără oameni educați și deștepți”, a punctat liderul Partidului „ȘOR”, la inițiativa căruia a fost reconstruit gimnaziul de la Sămănanca.

La gimnaziul rus „Feodor Ostapciuc” din satul Sămănanca învață, în total, aproximativ 100 de elevi, iar blocul nou de studii este frecventat de 46 de copii.

Anterior, în satul Sămănanca, echipa Partidului „ȘOR” a realizat proiectul iluminatului stradal.