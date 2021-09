„Suntem la o etapă pandemică, în care mai mult ca oricând se cere o abordare locală, reieșind din particularitățile de moment și cu un grad înalt de flexibilitate. Prudență și vigilență – sunt cuvintele cheie pentru perioadele următoare…”

Suntem într-un nou val pandemic cu o creștere exponențială a numărului de cazuri noi și dublarea numărului de decese în mai puțin de o săptămână.



O zonă roșie, este considerat un teritoriu în care sunt peste 100 cazuri noi la 100 000 populație în ultimele 14 zile și o rată a pozitivității testelor mai mare de 4%.



Reuters Covid Tracker raportează pentru Moldova la 16 septembrie - 229 cazuri la 100 000 în ultimele 7 zile. Rata pozitivității testelor este de circa 12% sau de trei ori peste limită.



Acest val pandemic se deosebește de valurile precedente prin multe aspecte. Pentru a putea gestiona corect acest val este necesar să analizăm toate aceste particularități.



Structura populației după gradul de protecție față de potențiale îmbolnăviri



La momentul scrierii acestui material, se pot definitiva următoarele 6 grupuri de populație după gradul de protecție față de o nouă îmbolnăvire cu COVID-19.

Persoanele, care au trecut prin boala COVID-19 în ultimele 180 zile. Aceste persoane au anticorpi generați natural în timpul bolii și au un anumit nivel de protecție. Acest nivel este în scădere continue. Acestor oameni le este recomandată vaccinarea cu cel puțin o doză de vaccin pentru a crește titrul de anticorpi și a fortifica protecția împotriva virusului. Respectarea măsurilor de protecție individuală continue să fie obligatorii pentru acești oameni.

Persoanele care au trecut prin boala COVID-19 cu mai mult de 180 zile în urmă, adică în perioada de la începutul pandemiei până în martie 2021. Aceste persoane au avut anticorpi generați de boală pe cale naturală, însă numărul lor este deja redus semnificativ. Pentru a face față tulpinilor noi, se cere un număr mai mare de anticorpi. Vaccinarea de urgență este principala recomandare pentru acești oameni pentru a evita o nouă infectare, susținute de respectarea măsurilor de protecție individuală.

Persoanele, care au trecut prin boală, indiferent de perioadă, și au administrat vaccinul conform protocolului cu ambele doze. Aceste persoane se consideră la momentul actual cele mai protejate. Cel mai probabil, acești oameni nu vor face boala, dar ei pot fi purtători asimptomatici. Se recomandă purtarea măștii și respectarea măsurilor de precauție, pentru a evita contaminarea și răspândirea virusului.

Persoanele, care nu au trecut prin boală, dar au făcut vaccinul conform protocolului cu ambele doze în ultimele 180 zile se consideră un grup cu protecție înaltă, datorită titrului de anticorpi mare, generat de vaccin. Acestor oameni li se recomandă purtarea măștii și respectarea măsurilor de precauție, din aceleași considerente ca și în grupul precedent.

În acest grup sunt și oameni care au făcut vaccinul, dar încă nu au o protecție sigură ( mai puțin de 21 zile după a doua doză). Ei se pot ușor îmbolnăvi dacă nu respectă măsurile de precauție.

Persoanele care nu au trecut prin boală, dar au administrat vaccinul cu mai mult de 180 zile în urmă. Acestui grup de oameni la momentul actual li se recomandă o a treia doză de vaccin pentru a fortifica puterea de protecție față de tulpinile noi. Multiple dezbateri la acest subiect au divizat opinia științifică în două tabere. Datele noi parvenite din Israel vor ajuta la adoptarea unor decizii corecte. Cert este că numărul anticorpilor scade în timp, indiferent de calea obținerii lor, fapt care impune masuri de întărire, inclusiv prin doze noi de vaccin.

Persoanele, care nu au trecut prin boala COVID-19 și nu au administrat nicio doză de vaccin. Acest grup este cel mai numeros în Moldova și aici intră și toți copiii. Oamenii din acest grup sunt cei mai expuși infecției cu COVID-19, inclusiv formelor grave și potențiale decese. Acestui grup i se recomandă vaccinarea cât mai repede posibil, susținută de măsuri de precauție stricte.

În fiecare din aceste grupuri o să avem și grupuri mai mici, împărțite după criteriile de vârstă, iar în fiecare segment de vârstă mai putem separa și grupuri după bolile asociate. La fiecare din aceste grupuri riscul de infectare, gravitatea bolii, riscul de spitalizare o să fie foarte diferite.



De asemenea, în fiecare din aceste grupuri o să avem și oameni care din varia motive nu au dezvoltat anticorpi, nici în rezultatul bolii, nici în urma administrării vaccinului. Ei rămân expuși îmbolnăvirii în măsură egală cu oamenii din grupul 6. Acești oameni trebuie să respecte măsurile de protecție individuală, până la recomandări noi din partea savanților.



Evoluția săptămânală poate fi însă ușor analizată pentru fiecare din aceste grupuri, fapt care ne poate ajuta la planificare pe termen scurt.



Virusul este unul nou și încă puțin studiat, din aceste motive este foarte complicat de realizat pronosticuri credibile și corecte. Evoluțiile virusului în mai multe țări ne spun clar că este foarte complicat să oprești definitiv răspândirea lui. Oamenii circulă, virusul generează tulpini noi, vaccinarea este lentă, oboseala pandemică – toate acestea luate împreună fac foarte complicată oprirea răspândirii virusului.



Tot mai multe țări adoptă strategii de „răspândire controlată”, orientate spre depistarea cât mai timpurie a celor infectați și tratamentul corect a celor bolnavi. Pentru realizarea în practică a acestei strategii sunt necesare testări masive cu teste rapide de calitate a persoanelor cu simptome și a contactelor acestora, precum și spitalizarea timpurie a celor cu forme de boală medii spre severe. Calitatea înaltă a actului medical în spitale - reprezintă o condiție obligatorie în executarea calitativă a acestei strategii.



Prudență și vigilență – cuvintele cheie pentru perioadele următoare



Am specificat intenționat în detalii clare caracteristicile cele mai importante pentru fiecare grup, în speranța ca oricare cititor să poată să își determine apartenența sa și să înțeleagă ce recomandări are la momentul actual.



Suntem la o etapă pandemică, în care mai mult ca oricând se cere o abordare locală, reieșind din particularitățile de moment și cu un grad înalt de flexibilitate.



Suntem la o etapă pandemică, în care mai mult ca oricând se cere o colaborare masivă la toate nivelele sistemului de sănătate, susținută cu eforturile comunității.



Suntem la o etapă pandemică, în care nu avem dreptul la erori, care ne pot costa multe vieți umane. Pentru evitarea lor ne trebuie multă prudență și vigilență în activitățile personale zilnice.



Suntem la o etapă pandemică, in care putem trece cu brio testul colectiv de „maturitate pandemică”. Putem confirma cunoștințele și abilitățile noastre de a trăi în pandemie reală, continuând activitățile curente, păstrând sănătatea și viața, demonstrând și un exemplu de comportament pentru viitoarele generații. Prudență și vigilență – sunt cuvintele cheie pentru perioadele următoare.

Autor: Ala Tocarciu; Sursa: IPN