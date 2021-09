La împlinirea a 80 de ani de la eliberarea Basarabiei de către armata română, la Făleşti a fost inaugurat Cimitirul eroilor români dezrobitori. Avocatul Iulian Rusanovschi a donat un crucifix, care va aduce aminte urmaşilor de sacrificiul ostaşilor români. Monumentul a fost sfințit de preoți din Suceava, Iași, Bălți și Fălești, transmite Nord News.

„În felul acesta s-a făcut un act de dreptate, de recuperare a unei pagini triste de la Fălești, o urmă românească care s-a încercat să fie ștearsă din aceest spațiu, și anume cimitirul eroilor români căzuți pentru dezrobirea Basarabiei”, spune PS Antonie, episcop de Băţi din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

În timpul lucrărilor de construcție a troiței, din preajma liceului „A.S. Pușkin” din Fălești, au fost depistate osemintele unor soldați.

„Cimitirul s-a întins pe o suprafață foarte mare. Este vorba despre 299 de morminte. Când am început lucrările de săpare și betonare a fundamentului monumentului, am găsit oasele unor soldați pe care le-am înhumat sub crucea mică, din spatele acestui crucifix mare”, povestește Iulian Rusanovschi, avocat și președintele Asociației Obștești „Monumentum”.

La eveniment au participat Consulul General al României la Bălţi, Petrişor Dumitrescu și vicepreşedintele raionului Făleşti, Veaceslav Tambur.

„Am reușit să edificăm acest monument al eroilor români căzuți la datorie în Basarabia. Noi astăzi prin ceea ce am făcut, am dat cinste și glorie memoriei ostașilor și le promitem că întotdeauna lecțiile lor le vom urma și le vom duce la bun sfârșit pentru un viitor luminos și pentru o cale demnă de urmat pentru copiii noștri”, afirmă Petrișor Ionel Dumitrescu, Consul General al României la Bălți.

„Astăzi ne critică mulți oameni, care spun că românii au luptat ba cu Germania nazistă, ba cu comuniștii – nu vreau să spun „cu rușii” – și multe ne implică, multe jocuri politice. Noi, în detrimentul tuturor greutăților, am izbutit, numai unindu-ne împreună. Până astăzi și se recunoaște frații, care sunt frați. Și anume poporul român”, spune Veaceslav Tambur, vicepreședintele raionului Fălești.

Iar istoricul Anatol Petrenco a făcut o incursiune prin evenimentele de acum 80 de ani.

„Militarii unde mureau, erau îngropați în cimitirele satelor. Așa a fost un ordin. Și atunci aici, în Fălești, aici, unde suntem noi, era marginea localității, era un cimitir și au fost îngropați, unde este acum clădirea liceului”, povestește Anatol Petrenco, profesor de istorie.

Oamenii spun că în ciuda unor nemulțumiri din partea locuitorilor, monumentul trebuie să-și aibă locul anume aici, pentru a păstra memoria celor căzuți.

„E o mică istorie, o mică parte a vieții trecute și care o trăim. Cred că e ceva normal, pentru a ne cunoaște istoria”.

„Cineva este împotrivă, cineva aprobă. Trebuie să păstrăm memoria celor care au luptat”, spun oamenii.

„Cât trecutul ținem minte, mai avem lucruri sfinte. Iar trecutul nostru istoric a fost tragic, a fost dureros, dar pentru tânăra generație este foarte important să cunoască adevărul istoric”, spune Lucia Gligor, profesoara de istorie la LT „Mihai Eminescu” Fălești.

„Noi suntem nevoiți să cunoaștem istoria neamului nostru, istoria poporului nostru, să știm cine a pus bazele acestui minunat popor. Și consider că tânăra generație, totuși, face o mare greșeală, când nu vrea să învețe”, spune un tânăr.

Lucrările de construcție a crucifixului au durat mai bine de un an, fiind însoțite de scandal. Unii au fost nemulțumiți de locul ales de autorități, alții de omagiul adus ostașilor români.