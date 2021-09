Evaluarea procurorului general al R. Moldova este binevenită, iar dacă se va dovedi că procurorul n-a făcut ceea ce a promis, situația este periculoasă și nu trebuie tolerată. Declarații în acest sens au fost făcute de europarlamentarul Monica Macovei, în trecut Ministru al Justiției în România, în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

Macovei s-a referit și la situația din România, unde procurorii, dacă după 3 luni nu au adus rezultate, au fost înlocuiți.

„După 3 luni dacă n-a făcut nimic, gata, are înlocuire și altă numire. 80 la sută, 90 la sută am fost bine, am verificat și cu psiholog, am văzut că și dvs. aveți psiholog, dar dacă am greșit, i-am schimbat. Adică tot așa, evaluați, același mecanism se va produce și la următorul procuror general”, a precizat Macovei.