Republica Moldova este pe un trend pozitiv, iar dezvoltarea economică va oferi venituri suplimentare bugetului de stat, fapt ce va permite finanțarea suplimentului de solidaritate prevăzut de Guvern. Sunt explicațiile ministrului muncii și protecției sociale, Marcel Spatari la întrebarea de unde va lua statul bani pentru majorarea pensiilor. Potrivit oficialului, suplimentul de solidaritate, care vine să ridice pensia minimă până la valoarea de 2000 de lei este o măsură provizorie, notează IPN.

Ministrul muncii și protecției sociale respinge acuzațiile reprezentanților opoziției, potrivit cărora Guvernul s-ar împrumuta de la partenerii de dezvoltare pentru a asigura majorarea pensiei minime. Oficialul spune că majorarea pensiei minime până la 2000 de lei are loc din sursele bugetului de stat, inclusiv, din economiile pe care Executivul a reușit să le facă.

„La Agenția Servicii Publice a fost oprită o achiziție de blanchete pentru pașapoarte de 500 de milioane de lei. Pentru acest an, putem spune că banii i-am economisit de acolo. Veniturile la bugetele de asigurări sociale s-au majorat cu 1,2 miliarde de lei față de ceea ce era prevăzut, pentru că activitatea economică s-a reluat mai dinamic după criza pandemică. Noi suntem pe un trend pozitiv. Republica Moldova nu se împrumută strict pentru pensii, pensiile sunt finanțate din bugetul de stat”, a spus Marcel Spatari în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.

Potrivit ministrului, suplimentul de solidaritate este o măsură temporară aplicată vârstnicilor cu venituri mici și reprezintă diferența pe care o suportă statul de la valoarea pensiei pe care o merită fiecare în funcție de cotizația la stat până la valoarea pensiei minime.

„Această intervenție a statului sub forma suplimentului de solidaritate este pe termen scurt, ea ar trebui să fie absorbită, cu timpul, prin creșterea economică. Suplimentul de solidaritate care va aduce valoarea pensiei până la nivelul pensiei minime va fi oferit după ce va fi calculată pensia care este meritată. Dacă cineva are pensia calculată sub pensia minimă, va primi acest supliment care să-l aducă până la pensia minimă. Asta înseamnă că persoanele care sunt acum aproape de pensia minimă în câțiva ani vor ieși din acest mecanism și vor continua să aibă pensia indexată după regula generală”, a mai spus Spatari.

De la 1 octombrie 2021, 183 mii de pensionari cu stagiu complet de cotizare, care primeau sub 2000 de lei, vor primi o pensie minimă de 2000 de lei lunar. În medie cu 366 de lei va crește pensia pentru persoanele cu stagiul complet de cotizare și care au avut până în prezent o pensie mai mică de 2000 de lei. De asemenea, 125 mii de persoane cu un stagiu incomplet de cotizare vor beneficia de o creștere a pensiei în medie cu 398 de lei.