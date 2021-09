Centrul Național Anticorupție a publicat stenogramele discuțiilor din birourile funcționarilor în cazul schemei de corupţie de la Primăria Truşeni.

VV – Ce, numai hârtiuța asta și gata? BE – Și tu te duci cu dânsa și faci proiectul VV – Aha. BE – Ș-apu vii la mine, horoșo? VV – Da vin cu proiectul original? BE – Da, da. Și facem cerere la autorizație, bine? VV – Bine. BE – Fugulița. VV – Bine. BE – Vsio. VV – Ok, am să vin. Mă stărui cât mai repede. BE – Vsio. VV – Da, succes. BE – Succes și ție. VV – O zi bună în continuare. BE – Da, pasiba, spasibociki. Mulțumim, mulțumim. VV – Doamna Ecaterina, am încă o întrebare la dumneavoastră, da la cine eu pot să mă apropii în privință de apă?

MS – Ce, vrei să vezi baba?

M – Канечно…

VZ – Te facem знакомый, poate şi să te însori...

VZ – Şi tu s-o scoghești ce are în cap și ....

MS – Vezi cu Sirioja aista...

M – Asta îi a doua etapă. Prima etapă, noi întâi trebuie să întrăm cu baba în temă, ca baba să între în...

VZ – Noi putem să ne ducem cu maşina Primăriei ...

MS – O să batem la ochi.

MS – Cu a lui?

M – Nu, nu. Cu a mea maşină... Cu a mea mașină ...

MS – Noi o să stăm în maşină...

M – Cu a mea maşină. Şi eu aşa şi-i spun „m-o trimăs, să văd, să te văd”...

VZ – Sănătoasă...Da să mai iei ceva.

MS – Am nişte biscuiţi aicea şi ţi-i dau să-i dai, chipurile, iaca

VZ – Amuș mai cumpăram ceva...

M – Da, da, da, mai cumpărăm ceva.

VZ – Trebuie, vreo bere ceva...

MS – Nu, dracu nu bea bere, ei...

VZ – Da ce bea, rachiu?

MS – Rachiu, coniac, vin...

VZ – Rachiu şi tare.

MS – A să-ți zică cu documentele, da tu să-i spui asta când cu documentele „Ei, d-apoi asta trebuie să mă duc la Primărie, aveţi primar sau...

VZ – Da unde-i Primăria aicea?

M – Da, da, da.

MS – Şi-i primar sau primăriţă?

M – Da ia documentele, care-i problema cum să le iau?

MS – Îs la dânsa, oaia dracului.

M – Ea are casa asta care-i în sat, are terenul

MS – Da.

M – Şi casa. Și are pe teren titlu?

MS – Da, are.

M – Casa îi înregistrată?

MS – Eu nu ştiu dacă-i înregistrată.

VZ – Asta nu are treabă.

M – Nu are treabă asta. Dacă este proprietate privată, mai departe noi ne clarificăm. Şi actele pe apartament erau tot la dânsa? Nu erau la Serioja. La Serioja numai casa.

MS – Ele toate au fost la mine. Și eu când m-am supărat pe dânsa, i le-am dat.

M – Ai.

MS – Zic, că a mai ieşi, dracului, în drum şi a spune la lume că primăriţa mi-a luat.. şi zic, dă să i le dau înapoi....

M – Da nu ţi-o dat în cap să faci un xerox?

MS – Nu, nu mi-o dat. Şi-i dădeam xeroxul şi-i luam originalele.

VZ – Atunci вообще îi dădeai xeroxul...

MS – Ai vreun notar bun?

M – Eu am, am, da, da.

MS – Iată cu Vlad, îți dă un notar bun, bun.

M – Pentru ce?

MS – Care să audă ce grăim cu dânsul.

VZ – Eu tot am pe cineva.

VZ – Ea oleacă îi pizdanutaia, știi? O înțeles ea pe unde și cum mănâncă, dar ... dacă o să vină cineva care cum trebuie, apoi ea o să ....

VZ – Baba are casă, aicea-i minim 20 de mii, ca să o dai repede azi. Știi, mai are şi apartamentul cela, tot vreo 20 mii, să-l dai...

VZ – Şi mai are, mai are cote, tot minim 20, care nu ştie unde

MS – Ea ştie că are cote

M – Blea, dapoi, polnâi pizdeţ

VZ – Iaca îs vreo 60 de mii...

M – Nu văd o problemă, trebuie de văzut cine are, eu să mă bag la dânsa şi o să povestesc eu pe urmă

MS – Aha, da pe urmă o să-ţi arăte

M – Că aşa, pe babă dacă o iei repede

MS – Haideţi şi o să grăim în maşină, că aici eu cam mă tem.

MS – Şi iaca aşa, o venit Vladic cu Mişa. Eu stăteam cu gura căscată şi ascultam, ce el spune. Zic, măi Mişa, îmi fac sfânta cruce. Nu înțeleg, uite, în primul rând am putut să fiu vicleană şi să nu dau nici un document. Trebuia să-i fac xerox și să-i dau xeroxurile, și toate originalele să le țin la mine și după moarte să le scot. N-am făcut asta. Am spălat-o, am şters-o de câcat, am lecuit-o, am scăpat-o de la moarte, am făcut curat. Îţi arăt poze în ce hal am găsit-o şi cum am adus-o din spital și în ce lux şede, cu mâncare caldă şi câtă muncă. Da el zice, da eu te cred, doamna primar, eu te cred. Tu ştii cât îi de dureros, când aşa te înjoseşte.

VX – Eu de atâta şi am prins-o. Vadim zice, Vlad te cătăi. Băi, eu aşa am prins o ură pe dânsa.

MS – El şi ieri îmi zice, spune-i lui Veronica. Zic băi, nu merge Veronica cu tine.

VX – Nu, nu, ea o prins ură și pe mine.

MS – (Nedeslușit) Dacă ceva, o să putem face. Veronica o să fie..., o să fie în dole cu noi.

VX – (Nedeslușit) nu dați.

MS – O să vindem tot. Dacă se primeşte, vindem tot şi ne împărţim.