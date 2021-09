A fost compătimit și chiar i s-a promis ajutor. Din fericire, lucrurile nu stau atât de rău precum au scris internauții și ulterior, presa. Este vorba despre cazul unui agricultor din raionul Dondușeni, despre care s-a vehiculat că nu ar avea ce face cu roada și a aruncat pe marginea drumului câteva remorci cu mere, transmite Nord News.

Adevărul este altul, spune Nicolae Corcimari. De fapt, el nu a aruncat merele, ci le-a scos la capăt de livadă pentru a fi transportate la o fabrică cu un tractor de capacitate mai mare. Despre filmările care s-au făcut în satul Cernoleuca, agricultorul spune că nu știe nimic.

„La mulți le este interesant de ce s-a făcut așa grămadă de mere și nu cunosc care este cauza. Eu nu am știut cine a filmat, cum a filmat, eu am lucrat alături de oameni și nu am reușit să dau niciun interviu nimănui. Eu nu le arunc, eu le dau la suc”, Nicolae Corcimari, agricultor.

Nicolae Corcimari a investit în cele cinci hectare de livadă peste 100 de mii de lei. Agricultorul spune că a încercat să-și exporte merele în Rusia, dar nu i-a reușit, așa că este nevoit să vândă fructele pe piața autohtonă, la un preț de două ori mai mic.

„S-au mai interesat, ba a fost unul, ba a fost altul, ba îmi propuneau doi lei și douăzeci de bani, ba doi lei și optzeci, și tot amânau de azi pe mâine, iar în final nu au mai spus nimic. Am hotărât să le vând la procesare pentru că vremea lor demult s-a epuizat”.

Acum, în grămada de pe marginea drumului stau la pământ aproape 60 de tone de mere. 80 la sută din ele ar fi trebuit să meargă la export, iar la prcesare doar 20 la sută.

„Mărul este gustos, calitățile gustului mărului moldovenesc nu se compară cu cele poloneze. Este dureros, uitați-vă la munca de un an de zile”.

Muncitorii care strâng merele spun că fructele sunt prea bune pentru a fi folosite doar la producerea sucului, iar prețul de 1,30 bani este prea mic.

„Bravo dumnealui, s-a străduit, a făcut, dar dacă nu a avut unde le repartiza”.

„Roada este bună, în primul rând, îmi pare rău că asemenea mere se duc la suc. Ele trebuie să fie la noi în magazine, merele noastre moldovenești, aceste mere, nu acele pe care ni le aduc”.

Cazul lui Nicolae Corcimari a reușit deja să-l sensibilizeze pe edilul Capitalei, Ion Ceban, care a dispus specialiștilor din domeniul educației să intervină și să invite la discuții agricultorii care se confruntă cu asemenea probleme. Ceban a declarat că municipalitatea va găsi surse financiare suficiente și va încheia contracte cu agricultorii, iar merele să ajungă pe masa copiilor din școli și grădinițe.