Viitorii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ai instituțiilor subordonate vor fi selectați mai riguros. Prin evaluări periodice vor trece și persoanele care dețin deja funcții în subdiviziunile MAI. Scopul inițiativei este de a consolida transparența procesului de selectare a candidaților la angajare, se arată într-un comunicat de presă al PNUD Moldova, citat de IPN.

De selectarea mai riguroasă va fi responsabil Departamentul de selectare și evaluare din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI. Edificiul unde va fi situată această structură se află în proces de renovare capitală, urmând să fie dotat cu echipamente și programe operaționale performante care vor permite evaluarea transparentă și calitativă. Reabilitarea are loc cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin intermediul PNUD Moldova.



Departamentul va asigura mai multe etape de selectare – test de cultură generală, evaluare fizică și psihologică. Testele de cultură generală vor fi completate electronic de candidații la angajare. Dacă vor obține punctajul necesar la prima probă, candidații vor putea accede la următoarele etape, unde vor fi evaluați din punct de vedere fizic și psihologic. La final, cei care vor trece de toate etapele testării vor merge în subdiviziunile în care sunt orientați, unde vor susține interviul și proba scrisă în baza aspectelor specifice pentru fiecare domeniu relevant subdiviziunilor.



Prin acest proces de evaluare vor trece toți candidații care aspiră la o funcție vacantă sau la o avansare în funcție de conducere. Noul sistem de evaluare va fi aplicat în cazul angajaților și potențialilor angajați din inspectoratele generale, Biroul Migrație și Azil, Serviciul Tehnologii Informaționale, Serviciul protecție internă și anticorupție, Agenția Rezerve Materiale, Academia „Ștefan cel Mare”, Clubul sportiv central „Dinamo”, Serviciul medical al MAI etc.



Departamentul, creat în iulie 2020, este condus de Vica Anton, care are o experiență de peste 10 ani în domeniul psihologiei. Potrivit ei, în cazul în care un candidat nu va corespunde standardelor minime pentru a fi angajat într-o anumită structură, acesta va fi reorientat, cu acordul său, către domenii sau funcții diferite de opțiunea inițială, dar care corespund cu profilul determinat în urma rezultatelor obținute la probele eliminatorii.



După ce departamentul va începe sa funcționeze la capacitatea sa maximă, peste trei mii persoane vor fi evaluate în fiecare an. În perspectivă vor fi create subdiviziuni ale departamentului în zona de sud a țării, la Cahul, și în zona de nord, la Bălți, astfel ca serviciul să poată fi accesat mai ușor de potențialii solicitanți.



Proiectul „Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova” este implementat de PNUD cu sprijinul financiar al Guvernului SUA.