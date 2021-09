O încercare de a-și subordona politic instituțiile aflate sub control parlamentar. Astfel califică fostul ministru la justiției, Fadei Nagacevschi, decizia guvernării de a evalua activitatea instituțiilor regulatorii, iar în cazul în care Parlamentul le acordă calificativul „nesatisfăcător”, șefii acestor entități să fie revocați din funcții. De cealaltă parte, vicepreședintele PAS, deputatul Vladimir Bolea, spune că inițiativa vine să responsabilizeze conducerea acestor instituții și s-o determine să activeze în interesul cetățenilor, notează IPN.

Guvernarea PAS a instituit un nou mecanism de control și sancționare a conducătorilor instituțiilor aflate sub control parlamentar. Potrivit noii legi, Parlamentul îi poate revoca din funcție de șefii acestor instituții după realizarea unei evaluări a activității lor și constatarea unui management defectuos. Sub incidența acestei legi cad șefii Consiliului Audiovizualului, Consiliului Concurenței, Comisei Naționale a Pieței Financiare, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică și Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.



„Nu se atentează sub nicio formă la independența și autonomia acestor instituții. Noi urmărim un principiu extrem de important, dar care în Republica Moldova lipsește cu desăvârșire, și anume, dacă ai rezultate – te susținem, dacă nu ai rezultate – s-a terminat discuția. Republica Moldova nu mai are timp să-i legene pe picioare pe unii funcționari. Avem un mandat puternic din partea alegătorilor și noi nu luptăm cu nimeni, noi muncim. Noi nu ne dorim persoane intangibile în funcții care s-au acoperit de legi și nimeni nu le poate atinge și atrage la răspundere. Ne dorim oameni care să muncească”, a spus Vladimir Bolea în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În replică, fostul ministru al justiției, Fadei Nagacevschi, spune că prin instituirea acestui mecanism, guvernarea își dorește să decapiteze toate instituțiile aflate sub control parlamentar și să-și numească în funcții persoane obediente PAS.



„Se dorește o intervenție politică, un control politic asupra acestor instituții prin schimbarea conducătorilor. Scopul guvernării este foarte simplu, cei de la PAS vor să utilizeze precedentul creat deja în cazul Procurorului General prin intermediul Curții Constituționale. Adică, se va adopta legea, chiar dacă ea este neconstituțională, rapid sunt schimbați șefii instituțiilor, ulterior CCM declară neconstituțională legea, dar ei rămân în funcții și doar pe viitor nu mai poate fi folosit acest mecanism. Dacă se va folosi această modalitate, se va crea percepția politizării și a Curții Constituționale”, a spus Fadei Nagacevschi.



Ieri, Parlamentul i-a revocat din funcție pe membrii Consiliului de Administrație ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare, după ce Legislativul a calificat drept nesatisfăcătoare activitatea acestei instituții.