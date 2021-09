Evoluțiile demografice și economice demonstrează că reducerea vârstei de pensionare este lipsită de logică. O spune ministrul muncii și protecției sociale, Marcel Spatari. Potrivit oficialului, Executivul nu a luat, deocamdată, o decizie în privința anulării legii ce vizează reducerea vârstei de pensionare. Spatari spune că ideea actualei guvernări este să le ofere posibilitatea celor apți de muncă să-și continue activitatea, iar celor care s-au pensionat deja să le fie acordate pensii majorate, notează IPN.

Legea privind micșorarea vârstei de pensionare, aprobată de coaliția tacită PSRM-ȘOR în decembrie 2020, prevede că de la 1 ianuarie 2022 vârsta de pensionare ar urma să fie de 62 de ani pentru bărbați și 57 pentru femei. Dacă legea nu va fi anulată până atunci, în 2022, statul ar putea să nu facă față numărului mare de pensionari.

„Vor veni zeci de mii de noi pensionari în același an. În plus, au fost făcute calcule de CNAS – 1,5 miliarde de lei pe an ar costa acest proiect. Haideți să facem un exercițiu de imaginație, dacă avem 1,5 miliarde de lei, cum este mai bine să alocăm acești bani? Să-i acordăm noilor pensionari, care sunt relativ tineri față de ceilalți pensionari din sistem și care în marea lor majoritate sunt încă apți de muncă și mulți dintre ei continuă să muncească și după vârsta de pensionare sau să acordăm acești bani pensionarilor care există deja în sistem?”, s-a întrebat Marcel Spatari în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Ministrul spune că o eventuală decizie de contestare la Curtea Constituțională a legii votate de PSRM-Șor în 2020 va aparține politicului, iar ministerul se va conforma oricărei decizii în acest sens. Cert este că, potrivit tuturor calculelor, reducerea vârstei de pensionare nu ne-ar permite să avem un sistem sustenabil, cu pensii care să le ofere vârstnicilor o viață decentă, spune Spatari.

„Pensia se calculează în momentul pensionării și persoanele care ies mai devreme la pensie beneficiază de pensie mai mică. Știm cazuri concrete când persoanele intenționat nu se pensionează încă 3-4 ani, pentru a beneficia de un calcul mai favorabil. Noi, în acest moment, nu am luat o decizie, dar noi înțelegem că micșorarea vârstei de pensionare este alogică din mai multe puncte de vedere, toate evoluțiile demografice, economice arată că vârsta nu trebuie redusă. Nicio țară nu scade vârsta de pensionare, toate țările cresc această vârstă. Noi nu ne dorim să creștem vârsta de pensionare, dar ne dorim să avem un sistem sustenabil pe termen lung”, a spus Marcel Spatari.

Guvernul Gavrilița a decis majorarea pensiei minime. Astfel, începând cu 1 octombrie 2021, 183 mii de pensionari cu stagiu complet de cotizare, care primeau sub 2000 de lei, vor primi o pensie minimă de 2000 de lei lunar. Totodată, 125 mii de persoane cu un stagiu incomplet de cotizare vor beneficia de o creștere a pensiei, în medie, cu 398 de lei.