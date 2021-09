Oamenii care se gândesc la suicid trec prin durere sufletească intolerabilă. Ei trebuie să știe însă că soluții la durere există. Există tratament, există posibilitatea de a vorbi și de a primi susținere de la cei din jur, dar și de la specialiști. Psihologul Liuba Ceban, fondatoarea Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului, spune că este foarte important ca acești oameni să nu fie lăsați singuri cu durerea lor, transmite IPN.



La evenimentul de deschidere a Săptămânii prevenirii suicidului – 2021, Liuba Ceban a spus că orice om, când este cuprins de durere, este constrâns de acea durere, este ca într-un tunel, nu vede soluții. În aceste situații, este bine să vorbească despre durerea pe care o are, este bine să fie ascultat. Psihologul afirmă că este falsă convingerea că poți înrăutăți situația dacă încerci să ajuți pe cineva care se gândește la suicid sau că există riscul să faci persoana să se gândească la suicid dacă o întrebi despre aceasta. Celor din jur nu trebuie să le fie frică să întrebe persoanele retrase, care suferă, despre ceea ce se întâmplă cu ei, dacă fac față și dacă se gândesc la suicid. Este important să se țină cont că, în unele cazuri, e greu să se observe că omul are gânduri suicidale.



Liuba Ceban spune că este greșită și ideea că majoritatea cazurilor de suicid nu au niciun semn sau că cei care amenință cu suicidul niciodată nu o vor face. Psihologul precizează oamenii au temperamente diferite, unii se exprimă mai ușor, alții mai greu. Trebuie luată în serios orice mențiune a suicidului. De regulă, până să recurgă la acest gest disperat, omul caută ajutor până în ultimul moment.



Este greșit să de creadă că, dacă cineva a decis să se sinucidă, nimeni nu poate să-l oprească. Psihologul spune că, oamenii pot fi opriți de la suicid prin comunicare. În unele situații e foarte greu, dar în majoritatea cazurilor este posibil.



Cristina Doroftei, coordonatoarea www.pentru viata.md, a declarat că Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului este un serviciu de susținere emoțională, cu activitate de mai bine de opt ani. Serviciul activează atât prin intermediul chatului anonim, pe pagina www.pentruviata.md, în zilele de luni și joi, între orele 08.00 și 22.00, cât și prin intermediul email-ului – [email protected]. Pe mail persoanele pot scrie la orice oră de zi sau de noapte, iar consilierii serviciului sunt deschiși să ofere grija și înțelegerea de care are nevoie fiecare persoană care se adresează și se confruntă cu situații complicate. Acolo ei pot găsi acel loc unde își pot spune grijile și gândurile cu care se confruntă. Așa durerea sufletească scade din intensitate și ei reușesc să vadă soluții pentru a merge mai departe.



Persoanele care vor să devină consilieri la Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului pot contacta coordonatorii serviciului. Până a deveni consilier, ei vor urma un curs de calificare.