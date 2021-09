După ce în spațiul public a fost scurs numărul personal de telefon al ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, iar cea din urmă a devenit ținta unui atac din partea mai multor persoane nemulțumite de măsurile impuse de autorități, șeful MS anunță că a decis să renunțe la numărul de contact pe care îl deținea din anul 2001.

„Numărul meu de telefon mobil îl aveam de prin 2001. Îl cunoștea o țară-ntreagă. Îl aveau prietenii, cunoscuții și chiar străinii. Acest număr a salvat multe vieți. Și voi știți la ce mă refer, deoarece acestea erau viețile celor dragi vouă. Așa și conviețuiam - eu și numărul meu vechi și veșnic. Niciodată nimeni nu mi-a scris vreun mesaj scârbos, niciodată. În schimb mi-au scris mii și mii de oameni despre problemele lor. Am răspuns fiecăruia. Am ajutat cum am putut. Acum vă anunț că acest număr nu mai există. Mi-a făcut un “bine” o colonie de saprofite. Dar chiar mi-a făcut, căci demult vroiam să schimb numărul, da-mi era lene să intervin în toată informația legată de el”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.