93% din instituţiile de învăţământ din R. Moldova activează cu prezenţa fizică în clase a elevilor. Despre acest lucru a vorbit, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Anatolie Topală.

„Din acele 1240 de instituţii de învăţământ primar, gimnazial şi liceal circa 93% activează cu prezenţă fizică, peste 1150 de instituţii. La data de 1 septembrie am avut 88 de instituţii care au informat Ministerul Educaţiei că au ales un scenariu care o parte dintre elevi participă la procesul educaţional la distanţă şi acesta este un anumit procent din elevi, nu mai mult de 50%, dar, de fapt, în majoritatea instituţiilor aceasta este în jur de 15%-25% dintre elevi care participă la distanţă. Luni am avut 88 de instituţii şi din start era clar că noi vom analiza fiecare instituţie ce fel de scenariu s-a ales fiindcă am colectat aceste date până la 31 august. Modelele sunt acele de anul trecut, cumva instituţiile aveau deja clar pentru ei cam ce model trebuie să aleagă în funcţie de infrastructura instituţiei şi numărul de elevi. Urma după 1 septembrie să vedem ce a ales fiecare şi cum putem face aşa ca să aducem câţi mai mulţi elevi în şcoală, fiindcă asta ne-am propus. Am lucrat cu directorii şi şefii organelor locale de specialitate până marţi am diminuat acest număr cu 10 instituţii, iar astăzi încă 5-7 instituţii au trecut cu prezenţă fizică 100%. De aceea avem 71 -72 de instituţii care au un astfel de proces şi noi vom lucra în continuare cu fiecare dintre aceste instituţii, să vedem care au fost constrângerile pentru fiecare ca să aleagă un astfel de scenariu”, a spus Anatolie Topală.

Totodată, ministrul Educaţiei a menţionat că în instituţiile de învăţământ sunt respectate toate cerinţele privind prevenirea infecţiei cu COVID-19.

„Vorbim de păstrarea distanţei, purtarea măştii, aerisirea încăperilor şi dezinfectarea suprafeţelor. Masca este obligatorie pentru profesori pe tot parcursul aflării în incinta instituţiilor, pentru elevii din clasele a 6-a - 12-a şi elevii din învăţământul profesional tehnic este recomandată purtarea măştii, nu este obligativitate, dar este recomandată purtarea măştii. De asemenea obligativitatea este pentru toţi studenţii de purtare a măştii. Şcoala asigură tot ce este necesar de igienizarea spaţiilor”, a menţionat ministrul Educaţiei.

Anatolie Topală a precizat că se ia în calcul, în condiţiile creşterii semnificative a numărului de infectări, şi scenariul ca studiile să se desfăşoare la distanţă.

„S-au făcut mai multe studii după ce anul trecut în mai multe state a fost necesară restricţia şi trecerea la un regim de studii la distanţă şi aceste studii arată că efectele în urma desfăşurării unui astfel de proces, desigur, că sunt unele nu bune, pe lângă faptul că se pierde în calitatea procesului educaţional, apar şi alte efecte secundare, dacă copilul este nevoit să privească mult într-un dispozitiv electronic este problema vederii or dacă copilul este nevoit să rămână singur acasă e şi mai mare problema şi lipsa de comunicare. Din acest punct de vedere pentru a asigura un proces educaţional calitativ, pentru a asigura sănătatea psihologică a elevului, e clar că ne dorim să menţinem şcolile cât mai mult deschise. Iar în situaţia în care numărul de infectări va fi unul foarte mare, de asemenea, alte studii care ţin de securizarea sănătăţii elevilor prevăd că trebuie închise şcolile când este o incidenţă foarte mare de îmbolnăviri în societate. Dacă incidenţa va fi foarte mare atunci statele vor fi nevoite să întreprindă şi astfel de măsuri. Este important ca toţi elevii să revină în şcoală. Anul trecut Ministerul Educaţiei a organizat procese recuperare a unor materii, dacă vor fi situaţii când vor fi necesar de aplicat acelaşi model vom veni cu programe speciale care să recupereze materiile pierdute”, a spus Anatolie Topală.