Fostul procuror șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, anunță că nu-și va recunoaște vinovăția în dosarul intentat în privința sa, și asta pentru că acesta reprezintă o „făcătură” și „o răzbunare curată, sprijinită și încurajată de însuși procurorul general”.

Contactată de reporterii Deschide.MD, Adriana Bețișor a declarat că „prin fabricarea acestui dosar, care are la bază doar declarațiile unui personaj din anturajul lui Veaceslav Platon și care sunt vădit calomnioase și false, se urmărește izolarea mea, pentru a nu mi se permite dezvăluirea ilegalităților, făcute de procuratură”.

„Toată această grabă este ghidată de necesitatea de a-l scoate basma curată pe Platon de pe toate dosarele care au mai rămas la procuratură, îndeosebi de pe cele legate de companiile de asigurări. Vreau să accentuez că, în toată perioada urmăririi penale am conlucrat cu ancheta, am formulat nenumărate cereri în care am contestat acțiunile ilegale ale procurorului, am cerut confruntare cu persoana care a făcut declarații false împotriva mea și am sesizat procurorul general vizavi de abuzurile subalternilor săi, dar mi s-au respins absolut toate solicitările. Iar aceasta nu demonstrează altceva decât lipsa de interes de a afla adevărul”, a declarat ea.