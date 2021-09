Pe masa Centrului Național Anticorupție stau numele a mii de persoane suspectate că ar fi implicate în scheme de vindere a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19 false. Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, spune că reprezentanții ministerului au depistat mai multe abuzuri în procesul de imunizare anti-COVID-19, printre care oferirea certificatelor de vaccinare contra unor sume de câteva sute de euro. Ministrul spune că dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicare riscă până la 7 ani de închisoare, notează IPN.

În condițiile unei reticențe sporite a moldovenilor la vaccinare, „piața” certificatelor false de imunizare a înregistrat cote alarmante. Ministrul Sănătății spune că au fost deconspirate zeci de scheme de corupție în acest sens, inclusiv în centrele raionale de sănătate.



„După ce am venit la minister, am inițiat o anchetă internă și am depistat cu groază de suspecți, mii de suspecți. Este o mare rușine pentru sistemul medical, este pusă la bătaie sănătatea cetățenilor cărora le-a fost eliberat acest certificat fals. În plus, acești oameni vor merge în toate spațiile permise doar persoanelor vaccinate și-i vor infecta pe toți ceilalți. Persoanele implicate în astfel de scheme au subestimat penalitatea pentru aceste abuzuri”, a spus Ala Nemerenco în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.



Șefa de la Sănătate spune că după oferirea tuturor datelor din sistemul informațional al Ministerului, organele de control ar urma să asigure continuitate procesului de identificare a corupților.



„Toată informația a fost prezentată CNA, Procuraturii Anticorupție, am colaborat și cu SIS, dar finalitatea acestor cazuri depășește atribuțiile Ministerului Sănătății. Avem nume de medici, asistenți medicali, Centre de Sănătate în care acest business a fost pus pe roate. Conform legislației, toate aceste persoane implicate riscă de la 2 la 7 ani de închisoare ”, a mai spus Ala Nemerenco.



Potrivit datelor oficiale, rata de imunizare cu o doză la nivel național este de 20,6%, iar cu două doze – 18,6%. Cea mai înaltă rată de vaccinare de 88,5 % se atestă în rândul lucrătorilor medicali.