Un Centru de informare a României va fi deschis în cadrul Universităţii de Stat din R. Moldova. Despre acest lucru au vorbit, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA, rectorul USM, Igor Şarov şi Secretarul de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova, Adrian Dupu.

„Sala va fi în blocul central a Universităţii de Stat, aula 530, o sală de 75 de locuri care va fi totalmente modernizată şi Facultatea de Istorie a fost, este şi va fi un pilon important din punct de vedere ştiinţific în relaţiile cu România. Or atunci când vorbim de evenimentele din 1989 -1991, pe parcursul acestor 30 de ani, multiple manifestaţii ştiinţifice au fost organizate de facultate, în cadrul acesteia şi cred că această modernizare va contribui şi mai mult la relaţiile ştiinţifice între diferite centre universitar, dar şi va fi un important centru informativ în R. Moldova”, a spus rectorul USM, Igor Şarov.



„Rolul Departamentului pe care îl conduc este acela de a întări comunitatea de limbă, cultură, tradiţie, istorie şi spiritualitate, care stă la baza relaţiei dintre România şi R. Moldova. Şi multe dintre aceste elemente le găsim în ceea ce face Universitatea: cultură, istorie, tradiţii şi atunci mi se pare un lucru firesc să existe o colaborare. De când am preluat mandatul, mi-am propus ca strategie să ne axăm pe acele proiecte care au un impact major şi care ajung la câţi mai mulţi cetăţeni din stânga Prutului. USM fiind cea mai mare universitate din R. Moldova cu cei mai mulţi studenţi şi cu cei mai mulţi absolvenţi de-a lungul timpului are un impact major asupra celor şi care studiază, şi care au studiat. USM este un ambasador foarte bun al culturii şi identităţii româneşti în R. Moldova. Din acest motiv încă de la preluarea mandatului m-am întâlnit cu dnul rector şi am pus bazele acestei cooperări, vor urma şi alte proiecte sunt convins, chiar parteneriate în care vom aplica împreună pentru diferite proiecte pentru că, cred USM are un rol foarte bun nu doar în modelarea viitorilor lideri, profesionişti, dar şi în păstrarea culturii, identităţii şi a tradiţiilor”, a menţionat Secretarul de Stat al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova, Adrian Dupu.



Anterior, în incinta Universităţii de Stat din Comrat a fost inaugurat un Centrul de Informare al României.