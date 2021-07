Directorul Agenției Servicii Publice, Vladislav Zara, susține că în ultimele trei săptămâni au fost lansate numeroase atacuri la adresa instituției din parte activiștilor politici. Potrivit lui, situația a ajuns la un nivel major de risc al credibilității statutului instituției de stat. Acesta a mai spus că aceste atacuri publice nu au nicio bază factologică și în majoritatea lor sunt declarații care au scopul dezinformării societății, având tentă vădit electorală, transmite IPN.

Într-un briefing de presă, Vladislav Zara s-a referit la „ajustarea” serviciilor prestate de Agenție. Potrivit lui, a fost elaborată și aprobată o metodologie de calcul unică pentru serviciile acordate cetățenilor, care se bazează pe estimarea costurilor și acoperirea cheltuielilor aferente procesului de prestare a serviciilor, precum și pune în sarcina ASP acoperirea tuturor cheltuielilor pentru acordarea înlesnirilor.



„Costurile exclusive sunt argumentate și corespund cheltuielilor reale de resurse ASP, care includ materia primă, resurse umane, cheltuieli operaționale și resurse informaționale. Tarifele nu includ în sine rata de rentabilitate. ASP este o instituție publică, are autonomie financiară și este finanțară din veniturile obținute din prestări de servicii. Toate mijloacele financiare acumulate pe parcursul unui an din veniturile obținute din prestări de servicii, partea ce depășește bugetul Agenției, sunt revărsate în bugetul de stat”, susține directorul ASP. Potrivit lui, astăzi mai multe servicii sunt prestate gratuit, iar la unele tarifele au fost stabilite sub prețul de cost, diferența fiind acoperită din veniturile obținute de la prestarea serviciilor de urgență.



Cât despre contractarea creditelor de către ASP, Vladislav Zara spune că actualmente instituția are trei linii de creditare, banii fiind destinați pentru lucrări de renovare și de creare a centrelor multifuncționale. Acesta a mai spune că creditele au fost contractate în perioada anilor 2018-2019, iar numirea sa în funcție a avut loc în mai 2020.



Directorul ASP a venit cu o reacție și la declarațiile din spațiul public cu privire la achiziționarea blanchetelor pentru acte. Potrivit lui, organizarea procedurilor de achiziții publice, în mod prealabil, pe parcursul anului 2021, era dictată de specificul procedural și tehnologic, deoarece procedurile legale pot dura de la 6 la 12 luni. Directorul Agenției menționează că achiziționarea blanchetelor urma să fie efectuată în anul 2019, însă atunci o astfel de decizie nu a fost. Și abia în 2020, au fost inițiate pregătiri pentru organizarea licitațiilor, dar acestea au fost amânate din cauza pandemiei.



„Luând în considerație necesitățile ASP, stocurile existente de blanchete în 2021, precum și estimările efectuate pentru anii 2022-2023, procedura de organizare a licitației publice a fost inițiată în anul 2021”, explică Vladislav Zara. Potrivit ASP, procedura de achiziție respectivă a fost, este și va fi efectuată în mod prealabil, cu scopul evitării riscului de epuizare a stocului de blanchete și materiale de consum, de care dispune instituția. Or, eventuala epuizare a stocurilor va duce inevitabil la imposibilitatea ASP, respectiv a statului, de a realiza funcțiile de bază ale instituției – prestarea serviciilor publice de confecționare și eliberare a actelor de identitate, permiselor de conducere și a înregistrării transportului auto.

Aminitim că, deputatul Partidului Acțiune și solidaritate, Radu Marian, a solicitat instituțiilor de stat să folosească toate căile legale pentru a opri o licitație de 500 milioane de lei de la Agenția Servicii Publice (ASP), care potrivit lui este una frauduloasă. Este vorba despre licitația privind blanchetele pentru pașapoarte. Potrivit deputatului, oamenii ar plăti mai mult decât trebuie pentru eliberarea unui pașaport, din cauza unei scheme prin care este aranjată o licitație pentru livrarea blanchetelor pentru pașapoarte, în așa fel ca să câștige o companie care livra blanchete și pe timpul guvernării lui Vlad Plahotniuc.

Totodată, aducem aminte că, deputatul Platformei DA s-a referit la majorarea tarifelor serviciilor oferite de ASP. „Tarifele sunt majorate inclusiv și pentru că o gașcă mică de băieți șmecheri să huzurească din contul populației și agenților economici din țara”, a spus Slusari.

