Administratorul Tirex Petrol spune că prin mai multe etape a ajuns la situația în care compania pe care o conduce să se poziționeze ca fiind unul in liderii petrolieri din Republica Moldova.

În cadrul unui interviu Alec Ignat a declarat că a mers pe un traseu greu, pornind de la treapta cea mai de jos până când „EstconConstruct” a cumpărat „Tirex Petrol”

„În anii `90, am început cu prestarea serviciilor de transport a mărfurilor. Am pornit afacerea cu un Kamaz răblăgit, dar asta îmi puteam permite atunci. Apoi, am plecat în Rusia, unde am muncit mai mulţi ani. Întors în ţară, mi-am permis deja să lansez o mică afacere în domeniul transporturilor, care a crescut treptat. Apoi, am început să prestez servicii de reparaţie a maşinilor de mare tonaj, de transport a produselor petroliere, de depozitare etc. Deci, am urcat treaptă cu treaptă înalta scară a afacerilor până când am ajuns să constat că pot să mă lansez şi în businessul mare”, susține Ignat.