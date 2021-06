100 de persoane vârstnice din raioanele Șoldănești, Rezina, Basarabeasca, Leova, Orhei și Strășeni vor primi telefoane mobile conectate la internet și vor învăța împreună cu tinerii cum să le utilizeze. Este vorba despre o nouă fază a Programului inter-generațional de reducere a decalajului digital dintre tineri și vârstnici și promovare a îmbătrânirii active și sănătoase în Republica Moldova – „Abilitățile digitale conectează generații”. Participanții programului vor fi instruiți cum să acceseze anumite servicii publice, sociale sau medicale, și vor fi ajutați să-și consolideze reziliența pe timp de pandemie, transmite IPN.

Nigina Abaszada, reprezentantă rezidentă UNFPA în Republica Moldova, a declarat că UNFPA este motivată de a investi în astfel de proiecte pentru că astfel întăreşte conexiunea dintre tinerele generaţii şi vârstnici, creează un pod de legătură dintre diferite generaţii. Programul a fost lansat în 2020, ca răspuns la pandemia de COVID-19, pentru a transforma provocările legate de pandemie în oportunităţi. „Anul trecut, am avut cu toţii provocarea de a fi în izolare, de a nu avea legătură cu cei dragi, provocare mult mai intensă în special pentru generaţia vârstnică, care nu au avut îndeajuns cunoştinţe, oportunităţi de a trece la mediul virtual, pentru a păstra aceste conexiuni. Dacă în zonele urbane asistenţa socială a avut oportunitatea să ajungă la toate persoanele vârstnice, în zonele rurale aceasta a reprezentat o provocare. Aici a revenit rolul major al tinerei generaţii care s-a implicat pentru a informa, încuraja, ajuta vârstnicii, de a avea acces la asistenţă socială”, a spus Nigina Abaszada.



Simon Springett, coordonator rezident al ONU Moldova, a menţionat că una din prioritățile ONU e de a încuraja şi abilita tinerii şi vârstnicii pentru a-şi atinge potenţialul la maximum în comunitate. „În Republica Moldova există problema îmbătrânirii rapide a populaţiei care mai trebuie privită şi ca o potenţială oportunitate, în care tinerii să se implice mai mult în diseminarea cunoştinţelor pentru persoane vârstnice”, a remarcat Simon Springett.



Şefa Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova, Caroline Tissot, a declarat că organizaţia pe care o reprezintă, de mai mulţi ani are diverse proiecte axate pe principiul incluziunii, crearea oportunităţilor egale pentru toţi. Inclusiv acest proiect. „Proiectul se bazează pe principiul de a nu lăsa pe nimeni în spate, iar mecanismul de digitalizare, oportunităţile tehnologice moderne, e unul potrivit pentru a ne adapta în contextul provocărilor create de pandemie”, a spus Caroline Tissot.



În total, participanții acestui program sunt 300 de femei și bărbați în etate și 50 de tineri voluntari. Conform datelor colectate în 2020, în cadrul Studiului Generații și Gen, realizat de UNFPA, decalajul digital dintre vârstnici și tineri în Republica Moldova este enorm. Doar 34% din populația cu vârsta cuprinsă între 60 și 79 de ani a utilizat Internetul, în comparație cu 82% din cei cu vârsta de 15-59 de ani. În același timp, populația Republicii Moldova îmbătrânește - aproape 21% sau fiecare a 5-a persoană are peste 60 de ani. Pandemia COVID-19 i-a afectat pe cei mai vulnerabili, având impact, în special, asupra persoanelor în etate, care s-au confruntat cu fenomene precum discriminarea și izolarea socială.



În 2020, drept răspuns la această situație, UNFPA a lansat o inițiativă de promovare a dialogului inter-generațional pentru incluziunea digitală a vârstnicilor. În cadrul acestui proiect, realizat în colaborare cu HelpAge International și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, peste 200 de persoane vârstnice din raioanele Șoldănești, Rezina, Basarabeasca și Leova au primit telefoane mobile și au învățat cum să le utilizeze cu ajutorul unui grup de voluntari tineri.