A patra parte din consumul anual de carburanți din regiunea separatistă transnistreană este asigurat de o companie din Moldova, care, de doi ani, a fost conectată la contracte consistente de transportare a benzinei și motorinei în stânga Nistrului. Compania este deținută de o altă firmă în care are cotă-parte fiul lui Alexandru Pânzari, fost ministru al Apărării în perioada guvernării PSRM-PD și fost șef al IGP sub regimul Plahotniuc.

Datele apar într-un raport al instituțiilor de forță, în posesia căruia a intrat postul de televiziune Jurnal TV. Potrivit documentului, interese pecuniare în această afacere ar avea și fostul ministru de Interne, Alexandru Jizdan.

Jurnal TV a intrat în posesia unui raport secret care arată că, în regiunea transnistreană, sunt importate anual 50 de mii de tone de motorină și 30 de mii de tone de benzină, ceea ce constituie consumul intern anual al așa-zisei republici. Importul de carburanți este asigurat, în întregime, de două mari companii din regiune - „Sheriff” și „Tiroiltreid”.

Acestea beneficiază și de înlesniri, în baza unei hotărâri a Guvernului de la Chișinău, care datează din septembrie 2001 și sunt scutite de TVA, accize și taxe vamale la importul carburnaților, cu condiția ca benzina și motorina să rămână pe teritoriul republicii secesioniste. O bună parte din carburanții importați în regiune este utilizată de Grupul Operativ al Trupelor Ruse, care staționează în stânga Nistrului și care, dese ori, efectuează exerciții militare în comun cu forțele separatiste.

În document se arată că firma „Tiroiltreid” are legături cu Alexandru Pânzari și, cel mai probabil și cu Alexandru Jizdan, care până în vara anului 2019 a fost șeful lui Pânzari în cadrul Ministerului de Interne. Iar elementul de legătură este compania din dreapta Nistrului - „Estcon Construct”, care prestează servicii de transportare a carburanților pentru firma transnistreană, „Tiroiltreid”.

Doar pe parcursul anilor 2019-2020, „Estcon Construct” a încasat aproximativ 50 de milioane de lei de la „Tiroiltreid” pentru livrarea benzinei și motorinei. În raport se arată că, odată cu intrarea în afacere, în anul 2019, a tandemului Pânzari-Jizdan, „Estcon Construct” a început să-și majoreze substanțial încasările din regiunea transnistreană. Această firmă deține și 95,95% din acțiunile „Tirex Petrol”, iar ambele sunt deținute de o a treia firmă - SRL „Truck Petrol”. La rândul ei, această firmă este deținută de Alec Ignat, cu o cotă-parte de 56%, și de Artiom Pânzari, fiul lui Alexandru Pânzari, cu o cotă-parte de 44%.

Conform datelor raportului, Alexandru Pânzari este în relații amicale cu Alec Ignat și ar deține, de mai mult timp, în cadrul firmei comune, câteva autovehicule specializate în transportarea produselor petroliere.

De notat că fiul lui Alexandru Pânzari are acum 22 de ani și a intrat în posesia celor 44% din cota „Truck Petrol” în luna august a anului trecut, la vârsta de 21 de ani, atunci când tatăl său deținea funcția de ministru al Apărării.

Prin aceeași firmă, reiese că Artion Pânzari este și co-proprietarul „Tirex Petrol”, companie petrolieră care a fost cumpărată de Ignat cu un an mai devreme, în octombrie 2019, atunci când beneficiar al firmelor era doar el și soția sa. Ignat a declarat că a cumpărat „Tirex Petrol” de la compania germană „Mabanaft-Moldova” GMBh contra sumei de 10 milioane 200 de mii de euro. Asta chiar dacă firma petrolieră deținea, în anul 2019, active de aproximativ jumătate de miliard de lei, iar cifra anuală de afaceri se ridica la un miliard de lei.

Conform unor informații neoficiale, suma reală a tranzacției de vânzare-cumpărare a depășit 30 de milioane de euro. Chiar dacă am admite că cifra în acte a fost de trei ori mai mică, oricum reiese că Artion Pânzari, de 22 de ani, este co-proprietarul unei companii petroliere și deține o cotă-parte în valoare de aproximativ 3,4 milioane de euro.

Sursa citată l-a contactat pe tatăl lui Artiom, Alexandru Pânzari, pentru a afla cum a făcut rost fiul său de bani pentru a cumpăra acea cotă-parte, mai ales că, potrivit surselor Jurnal TV, beneficiarii reali ai companiei petroliere ar fi chiar Alexandru Pânzari și Alexandru Jizdan.

„El (fiul, n.r.) nu a introdus bani în firmă, după câte eu cunosc. A avut înțelegere cu partenerii săi și a fost ca partener, dar nu a introdus bani deloc în această firmă”, a spus Pânzari.

Întrebat cum a putut obține cotă-parte într-o firmă care, cel puțin potrivit datelor oficiale, valorează peste 10 milioane de euro, și care ar fi fost interesul celuilalt co-proprietar, Alexandru Pânzari a răspuns: „Eu nu știu cât valorează această firmă. El nu a introdus bani, nicio copeică. El a achitat taxa de stat de o mie și ceva de lei și atât. El are studii în domeniu și se cunoaște cu partea cealaltă. O să vină din concediu, o să-l întreb și o să vă răspund mai detaliat.”

Cât despre legătura sa și a fostului său șef, Alexandru Jizdan, cu afacerea, Pânzari a declarat: „Băieți, nu am legătură nici eu, nici Alexandru Jizdan. Astea-s vorbe în pustiu. Eu sunt o rudă îndepărtată cu proprietarul acestor firme. De aceasta și s-au pornit aceste vorbe.”

Directorul companiei Tirex Petrol, Alec Ignat, susține că firmele sale activează transparent, iar intrarea fiului lui Pânzari în afaceri nu are nicio legătură cu politica.

„Situația este în felul următor. Dacă noi să ne uităm la companii, Artion Pânzari are 44% în compania „Truck Petrol”, care practic nu are niciun activ. Are puține active care constituie în utilajuri. Compania „Trcuk Petrol” se ocupă cu deservirea transportului internațional, camioane și toată tehnica specială. Artiom Pânzari e prieten cu feciorul meu, Igor Ignat. Pe noi ne leagă parțial că suntem rude mai de departe. Dar prietenia noastră cu Alexandru Pânzari e de la 15 ani”, a spus Alec Ignat, acționarul majoritar al companiilor.

În septembrie 2020, Alexandru Pânzari a devenit vicepreședinte al Partidului Democrat. Asta după ce, cu o lună mai devreme, deținând funcția de ministru al Apărării, a declarat că îl va susține necondiționat pe președintele PD, Pavel Filip. În perioada guvernării PD, atunci când era șef al Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari a fost perceput ca fiind unul dintre cei mai loiali apărători ai regimului Plahotniuc, fiind acuzat de opoziția de atunci de executarea unor comenzi politice sau exercitarea unor presiuni, lucru despre care a vorbit chiar Pânzari la ședința PD-ului din 2020, când l-a asigurat pe Filip de sprijin, criticându-i pe foștii deputați PD Eugeniu Nichiforciuc și Vladimir Andronachi.

Alexandru Jizdan nu a fost de găsit la telefon. Serviciul de presă al Partidului Democrat a spus pentru sursa citată că acesta este plecat la întâlniri cu alegătorii și a spus să i se scrie un mesaj. Răspuns la mesajele pe care i le-au scris reporterii Jurnal TV nu au primit.

În raportul secret care a ajuns în posesia Jurnal TV se mai arată că „soluționarea conflictului transnistrean este în dezinteresul unor persoane expuse politic din Republica Moldova, care au relații strânse de afaceri cu exponenții regimului secesionist”.

Iată ce spunea Jizdan, cu jumătate de de an în urmă, la „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV despre relațiile și interesele comune ale unor lideri de pe ambele maluri ale Nistrului:

„- Astăzi Krasnoselski uzurpează puterea?

- Da.

- Și de ce nu e arestat?

- De ce? Pentru că nu avem voință politică! Și atât timp cât noi o să ne certăm numai în platouri, iar liderii politici se fac că plouă, se întâlnesc cu dânșii și îi numesc „președinți”, nu o să fie finalitate niciodată. Deoarece și procurorii, și ofițerii de investigație, trebuie să înțeleagă că așa se vrea acolo, „sus”. Merge Krasnoselski, trec toți liderii din Transnistria... Cum au mers din ziua independenței, așa și până astăzi se trece prin aeroport.”

Jurnal TV menționează că va reveni la acest subiect în măsura în care va considera necesar și în funcție de informațiile noi care vor apărea.