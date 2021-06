Maia Sandu a comentat, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, acuzațiile adversarilor săi care spun că președintele R.Moldova ar vinde interesele Republicii Moldova străinilor sau că le pune pe tavă. Potrivit președintelui acestea sunt niște aberații, iar ceea ce face ea, de fapt, este să aducă bani pentru dezvoltarea țării.

Totodată, președintele a subliniat faptul că suportul extern este unul prețios, însă este nevoie de parteneri onești ca președintele să poată mobiliza mai multe ajutoare.

„Acestea sunt niște aberații pe care ei le spun. Oamenii trebuie să judece acțiunile concrete. Ceea ce fac eu, este să aduc bani pentru susținerea economiei, să aduc bani pentru susținerea proiectelor în comunități, ca oamenii să aibă acces la apă și canalizare. Dvs. mergeți și discutați cu oamenii în comunități și vă spun primarii că majoritatea resurselor pentru dezvoltare în comunitate vin din resurse externe. Astea care sunt de pe intern pe jumătate se fură, se alocă incorect, după culori politice și am ajuns ca primăriile noastre să poată să se dezvolte doar datorită proiectelor externe, asta nu este corect. Ajutorul extern este foarte prețios, dar el trebuie să vină să completeze. Dar repet, nu este suficient ca doar președintele țării să fie un om onest. Ca să vină toate aceste ajutoare, și eu pot mobiliza mai multe ajutoare, e nevoie ca să se știe că n-o să se fure în guvern, că n-o să se ia decizii incorecte în parlament, deci e nevoie de parteneri onești, indiferent din ce partid politic vin ei, dar să fie partide politice cu oameni onești”, a declarat președintele.