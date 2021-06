Șeful Procuraturii Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Ion Caracuian, a oferit mai multe detalii despre cazul celor cinci persoane care ar fi fost implicați în schema de filaj a judecătorului Angela Bostan, de la Curtea de Apel, în interesul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, demascată săptămâna trecută de către procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit lui Caracuian, în timp ce erau documentați, cei cinci suspecți ar fi încetat acțiunile de filaj. Procurorii presupun că ar fi fost o scurgere de informații, sau că aceștia au primit comandă de a înceta filajul.

În cadrul unei conferințe de presă, Ion Caracuian, șeful PCCOCS, a declarat că suspecții, în timp ce erau deja documentați de către procurori în cadrul unei cauze penale, aceștia și-au stopat acțiunile de filaj, după care au fost reținuți, iar în cadrul perchezițiilor au fost depistate mai multe înscrisuri, inclusiv dări de seamă. Mai mult, deși în comunicatul de presă al PCCOCS, cu referire la reținerea celor cinci suspecți, se menționa că „urmărirea penală a fost pornită pentru încălcarea inviolabilităţii vieţii personale”, totuși Caracuian a recunoscut că a fost vorba despre filaj.

„Noi am acționat atunci când prima dată am intrat în posesia la informație că doamna este urmărită. Noi nu știam dacă, ea este urmărită organizat, este urmărită ocazional, sau este urmărită poate din careva varii motive personale sau profesionale. Noi am fost într-un fel puși în situație ca să gândim foarte abstract, în foarte diferite moduri. Am pornit dosarul penal, am pornit măsurile speciale de investigații, am ajuns la gruparea de persoane, care am dat publicului larg că a fost reținută, și la momentul în care îi documentam noi pe ei, la un moment dat filările au fost oprite. Și atunci noi am făcut analiza peste tot, am mai continuat măsurile speciale de investigații, când am văzut că ele sunt oprite, persoanele sunt identificate, tocmai atunci am mers spre realizarea reținerilor, perchezițiilor, etc. Acum suntem la faza, și vă dați seama că nu am avut mult timp de când i-am reținut și supus arestului pe toți, de analiză la toate telefoanele mobile, toate computerile, toate planșeturile care le-am ridicat de la acești figuranți, toate înscrisurile. că de fapt am găsit foarte multe înscrisuri, cu dări de seamă inclusiv. Suntem în faza de analiză foarte voluminoasă. De ce? Pentru că sunt implicați experții IT care deschid telefoanele, căci nu toate au fost posibile de deschis, că dacă este un telefon performant de model Apple, până nu vede degetul sau acțiunea facială nu pule putem deschide. Vedem ce spun experții. Atunci tot într-un ansamblu, vedem...Și eu chiar îmi asum că venim cu detalii”, a precizat Caracuian.