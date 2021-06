Anunțul a fost dureros pentru director, deoarece a venit în ajunul aniversării a 30 de ani de la fondarea instituției, în fruntea căreia Iovcev s-a aflat mai bine de 29 de ani.

„...După ce am trecut prin Covid 19, după ce am suprvetuit în urmă accidentului rutier grav...după ce vicepriministru pentru reintegrare a refuzat unui angajat de la Biroul de Reitegrare să mă felicite cu ocazia zilei mele de naștere......după ce am primit diplomă MECC...a urmat și "surpriza", semnată de ministrul în exercițiu Liliana Pogolșa - ordinul de eliberare din funcția de director al Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol... Și asta se întâmplă în ajunul aniversării de 30 de ani ai instituției, în fruntea căruia am fost mai bine de 29 de ani...

Mi-am dedicat în întregime acestei școli, sufletul și inima îi apaține Liceului, copiilor.

N-am crezut că doar printr-un singur sunet de telefon... se poate de....și doar să-ți sune că azi este ultima zi de muncă..”, a scris Iovcev pe pagina sa de Facebook.