Recent a început imunizarea împotriva COVID-19 a angajaților din sistemul educației. Mai mulți profesori și educatori spun că au așteptat cu nerăbdare să se vaccineze împotriva virusului nemilos.

Tudor Pozneac a deschis încrezător ușa cabinetului de vaccinare din Cimișlia. Directorul-adjunct al Școlii Profesionale din localitate spune a așteptat această zi încă de la depistarea primului caz de COVID-19 în Republica Moldova. Dascălul de 67 de ani afirmă că virusul l-a ținut departe de colegi, elevi, rude și viața activă pe care o avea înainte de pandemie.

„Vaccinarea împotriva COVID-19 este singura noastră salvare. Este singurul pas, care ne duce spre normalitate, este cel mai mare bine pe care ni-l putem face nouă, dar și celor din jur. Am decis să mă vaccinez pentru a mă proteja de infectare, de formele grave de boală și de spitalizare”, declară Tudor Pozneac.

Învățătoarea liceului „Mihai Eminescu” din Cimișlia, Sofia Dvorniciuc, spune că doar atunci când cel puțin 70-80 la sută din populația republicii va fi imunizată, vom fi siguri că sănătatea noastră nu este în pericol.

„Am decis să mă vaccinez deoarece am o familie mare, am 3 copii și 6 nepoței care vreau să fie în siguranță. Toată familia noastră s-a infectat treptat cu acest virus nemilos. De la sfârșitul lunii septembrie și până la finele lunii noiembrie, am trecut printr-o perioadă foarte complicată și dureroasă, iar un membru al familiei a decedat. Chiar dacă m-am vaccinat, voi continua să respect cu strictețe recomandările epidemiologilor”, menționează Sofia Dvorniciuc.

Iar profesorul Savelie Pomujac consideră că „este foarte important ca fiecare dintre noi să înțeleagă că lupta cu virusul COVID-19 nu este doar a medicilor, dar este și responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Mai multe țări care își vaccinează intens populația împotriva coronavirusului revin, cu pași mici, dar siguri, la normalitate. Acest lucru ni-l dorim și noi”, afirmă dl Pomujac.

Și mai multe cadre didactice din Capitală au încredere în vaccinurile validate de Organizația Mondială a Sănătății, care potrivit lor, reprezintă cea mai eficientă soluție împotriva pandemiei.

Profesoara de limba franceză a liceului „Mihai Eminescu” din Chișinău, Iulia Atanasov a menționat: „Vaccinarea este una dintre cele mai mari victorii ale omenirii asupra epidemiilor, o descoperire care de-a lungul timpului, a reuşit să salveze milioane de vieți. Cred cu tărie că acest vaccin este singura noastră șansă de a reveni la normalitate”.