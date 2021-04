O lovitură pentru democrație și statul de drept, o decizie contrară tuturor recomandărilor instituțiilor de drept europene. Astfel califică deputații PSRM avizul Curții Constituționale privind dizolvarea Parlamentului. De cealaltă parte, deputații PAS spun că de fiecare dată când cetățenii au posibilitatea să decidă prin vot, este un triumf al democrației. În același timp, reprezentanții Platformei DA spun că organizarea unui scrutin anticipat, în actualele condiții pandemice, este periculos, notează IPN.



De la pronunțarea avizului Curții Constituționale, socialiștii nu încetează să critice decizia, calificând-o drept una politică, în condițiile în care 2 din cei 5 judecători ai Curții au avut opinii separate la subiectul dizolvării Parlamentului.



„Nu a câștigat nimeni, a pierdut democrația, statul de drept. Precedentele pe care le creează Curtea Constituțională au efect în timp, pe viitor ne vom lovi din nou de această decizie caraghioasă, nesănătoasă, care este contrară recomandărilor Comisiei de la Veneția și Consiliului Europei”, a spus deputatul PSRM, Grigore Novac în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune.



Mulțumiți de decizia Curții se arată reprezentanții PAS, care insistă pe organizarea cât mai grabnică a alegerilor parlamentare anticipate.



„Când mergi în alegeri este triumful democrației. Curtea Constituțională a demonstrat prin mai multe decizii care nu neapărat plac politicienilor că are un grad sporit de independență. Sper această corectitudine și independență a Curții să se mențină în timp”, a spus deputatul PAS, Dumitru Alaiba.



De cealaltă parte, reprezentanții Platformei DA, spun că învestirea unui Guvern proeuropean, de tranziție, ar fi permis organizarea corectă a scrutinului și gestionarea crizei pandemice.



„Ritmul cu care se vaccinează în prezent este de 5 mii de persoane vaccinate pe zi, dar ar putea crește până la 10 mii, și cu acest ritm la sfârșitul lunii septembrie am putea avea 30% populație vaccinată. Zilnic zeci de familii își îngroapă morții. Ceea ce am vrut noi să facem, era să garantăm că procesul electoral nu va fi periculos, dar dacă s-a decis astfel, vom merge pe această cale”, a spus secretarul general al Platformei DA, Ion Terguță.



Anterior, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a menționat că pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate pe timp de pandemie, cu procurarea tuturor echipamentelor de protecție pentru funcționarii electorali, ar fi necesară suma la 120 de milioane de lei. În bugetul de stat pentru anul 2021 nu sunt prevăzute fonduri pentru organizarea scrutinului.