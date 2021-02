Guvernul Republicii Cehe a donat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova echipamente de protecție împotriva COVID-19. Donația, în valoare totală de 1,3 milioane de euro, a fost posibilă datorită Mecanismului Protecției Civile al Uniunii Europene, activat pe data de 3 februarie 2021. Lotul conține 300 de mii de măști de chirurgicale, 100 de mii de mănuși de protecție, precum și 55 de ventilatoare pulmonare, a precizat Martin Čech, șef adjunct al Ambasadei Cehiei, transmite IPN.

Magdalena Mueller-Uri, șefă de secție în cadrul Delegației UE în Republica Moldova, a remarcat că, la aproape un an de la începutul pandemiei, nu există îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește situația COVID-19, inclusiv în Republica Moldova. „Avem un număr înalt de noi infectați și de spitalizări. Deși nu știm când se va încheia această pandemie, în cursul acestui an am reușit să învățăm câteva lecții noi”, a subliniat Magdalena Mueller-Uri.



În cadrul echipei „Europa”, UE a oferit Republicii Moldova în lupta COVID-19, ajutoare în valoare totală de 100 mln euro.