Condiții de educație mai bune pentru copiii de la Grădinița „Albinuța” din satul Clișova, raionul Orhei. Instituția, veche de mai bine de 50 de ani, a fost reparată și dotată cu toate cele necesare, grație unui proiect al echipei Partidului „ȘOR”. Pentru aceste lucrări, autoritățile locale și raionale au alocat suma de 120 de mii de lei. Recent, tot la Clișova, a fost dată în folosință și rețeaua de iluminare stradală.

În cadrul acestui proiect, au fost reparate încăperile instituției de învățământ și a fost adus mobilier nou. De asemenea, grădinița a fost dotată cu materiale didactice, echipamente sportive, jocuri educative și jucării. La inaugurare, copiii și angajații au fost felicitați de autoritățile locale și raionale.

„Consiliul Raional Orhei va susține mereu proiectele bune pentru oameni. Ne-am bucurat sincer că am reușit să restaurăm această grădiniță. Aceste lucrări au fost făcute cu mult suflet. Sunt convinsă că cei 33 de copii sunt mai fericiți acum și că au posibilitatea să vină la o grădiniță, unde condițiile de educație și întreținere sunt foarte bune. Echipa noastră va susține în continuare implementarea proiectelor de infrastructură din raion și va susține primarii”, a spus Irina Bogaciuc, vicepreședintele raionului Orhei.

Primarul satului Clișova, Victor Coniuc, spune că modernizarea grădiniței reprezintă o investiție importantă pentru comunitate.

„Am renovat spațiile din grădiniță, au fost cumpărate 30 de paturi cu saltele, am schimbat dulapurile pentru copii, mesele și scăunelele din sălile din activități, am achiziționat jucării și birotică pentru asigurarea procesului de instruire. Am făcut toate acestea pentru că știm că cele mai importante investiții trebuie făcute în copii, deoarece ei sunt viitorul nostru”, a spus primarul.

Copiii și părinții sunt încântați de condițiile de la grădinița „Albinuța”. „Sunt condiții foarte bune. Sunt pătuțuri noi, dormitoarele au fost renovate”, spune Daniela Bobână, mamă a doi copii, care frecventează grădinița din Clișova.

Natalia Anghel, educatoare la grupa pregătitoare, spune că lucrătorii grădiniței sunt foarte mulțumiți de condițiile create, mai ales că o parte din mobilă nu mai fuseseră schimbată de vreo cinci decenii. „Pentru noi, grădinița este ce-a de doua casă, așa că venim cu plăcere la serviciu”, a spus educatoarea.

Precizăm că una dintre promisiunile liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, al cărui echipă conduce municipiul și raionul Orhei prevede că, în 2021, primarii din partea formațiunii sale vor realiza în localitățile conduse de ei proiecte de renovare a instituțiilor școlare, preșcolare și a instituțiilor sociale. În multe sate, însă, aceste proiecte deja au fost realizate sau vor fi finalizate în curând. De exemplu, zilele trecute, la Vâșcăuți, Orhei, a fost renovat integral Centrul Medicilor de Familie.

Amintim că la finele anului 2020, la Clișova, echipa lui Ilan Șor a dat în folosință un nou sistem de iluminare stradală. Acolo au fost montate peste 460 de corpuri de iluminat de tip LED pe o lungime de 15,6 kilometri. Peste 40 de stâlpi au fost înlocuiți cu alții noi, iar cinci transformatoare electrice au fost modernizate.

