„Am crezut necesar să mă expun astăzi pe marginea unor cazuri penale în care șapte angajaţi din cadrul efectivului pe care îl conduc sunt cercetaţi de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale sud a CNA şi procurori, care sunt bănuiţi de abuz în serviciu şi corupere pasivă.

Vă informez că în perioada inițială a investigațiilor pe marginea acestor cazuri am oferit tot suportul organelor competente, am colaborat și am avut toată deschiderea pentru ca împreună să combatem și să prevenim acest fenomen.