Sărbătoare și în satul Șercani, parte a comunei Pohrebeni din raionul Orhei, unde echipa lui Ilan Șor a finalizat un proiect de iluminat public stradal. Este deja a doua localitate din comună, alături de satul Izvoare, unde echipa Partidului „ȘOR” a aprins luminile pe străzi. Inaugurarea noului sistem a avut loc într-o atmosferă festivă, la care au participat locuitori ai satului, reprezentanți ai administrației locale și raionale.

La Șercani au fost schimbați în jur de 50 de piloni electrici cu alții noi și extinsă rețeaua de electricitate. De asemenea, au fost modernizate două transformatoare și montate circa 220 de corpuri de iluminat de tip LED, pe o lungime de șapte kilometri de drum. Noul sistem de iluminat este unul inteligent și conectează și deconectează lumina de sine stătător la anumite ore.

Liderul Partidului „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, a transmis felicitări locuitorilor satului Șercani.

„În 2015, când am câștigat alegerile din orașul Orhei, am promis că vom face transformări concrete. Am avut voința și capacitatea să realizăm tot ce am promis. Același lucru îl face echipa noastră și în raionul Orhei, după alegerile din 2019. Construim Europa la noi acasă, spre deosebire de cei care vorbesc mult despre această Europă, dar nu fac nimic”, a spus Ilan Șor.

Primarul comunei Pohrebeni, Roman Șarcaliuc, spune că asemenea proiecte de infrastructură demonstrează grija Partidului „ȘOR” pentru oamenii de la sate.

„Sunt schimbări reale pe care le face echipa lui Ilan Șor în localitățile pe care le administrează. E un proiecte de infrastructură care le-a adus oamenilor bucurie și le-a sporit gradul de confort. Vom continua și cu alte proiecte”, a spus primarul.

La rândul său, vicepreședintele raionului, Victor Perțu, i-a felicitat pe localnici cu ocazia acestui eveniment și i-a asigurat că echipa lui Ilan Șor, care conduce raionul Orhei, va munci și în continuare pentru a le crea cetățenilor condiții pentru un trai decent. „Ni se umple inima de bucurie de fiecare dată când vedem zâmbete pe fețele dvs., pe fețele tuturor orheienilor. Realizarea cu succes a proiectelor propuse până acum ne fac încrezători că planurile noastre mărețe de modernizare a raionului Orhei vor fi îndeplinite mai devreme decât ne-am propus din start”, a spus Victor Perțu.

La eveniment au participat și deputații Partidului „ȘOR” Reghina Apostolova și Vladimir Vitiuc, dar și colegii lor din Platforma Parlamentară „Pentru Moldova”, deputații Gheorghe Brașovschi și Sergiu Sîrbu. Ei au încurajat eforturile echipei lui Ilan Șor din raionul Orhei și au asigurat-o că-i vor acorda toată susținerea.

Amintim că, în 2020, Partidul „ȘOR” a realizat câteva zeci de proiecte de iluminat public stradal în satele cu primari aleși din partea formațiunii. Proiectul, aflat pe ultima sută de metri, urmărește să asigure cu iluminat stradal peste o sută de sate din țară, dintre care 74 din raionul Orhei.

