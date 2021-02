Deputații Partidului Socialiștilor îi solicită Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să anuleze ordinul prin care Alei Nemerenco i-a fost eliberată diploma de master. De asemenea, parlamentarii îi solicită Alei Nemerenco să-și prezinte imediat demisia din funcția de consilier prezidențial, transmite IPN.

Într-o conferință de presă, deputații au declarat că, dacă Ministerul ignoră acest apel, atunci ei vor apela la Procuratura Generală.

Ca răspuns la solicitarea sa, deputatul PSRM susține că a primit informații că Ala Nemerenco, precum și alți șase cetățeni ai Republicii Moldova, au primit o diplomă de master la Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică fără examene de admitere, „fără a participa la cursuri și fără a apăra o teză de master – în baza ordinului Ministerului Sănătății”.

Anterior, Ala Nemerenco declara că diploma de master i-a fost oferită ei și altor lectori care au pus bazele fondării Școlii de Management în Sănătate Publică.

„Alături de alți colegi, am mers la multe cursuri de pregătire în diferite țări anume cu scopul de a forma curricula acestei școli, cursuri care au fost echivalate prin această diplomă de master. Nu putem fi regăsiți în rândul studenților absolvenți, fiindcă toți noi am fost profesorii acestei școli începând cu 2005 și am educat deja 12 generații în această instituție”, spunea Ala Nemerenco.