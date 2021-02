Liderul Pro Moldova, Andrian Candu, și-a retras cererea de judecată depusă împotriva fostului său coleg de partid, Eugeniu Nichiforciuc, după ce ultimul l-a acuzat că i-ar fi cumpărat pe deputații plecați de la PDM contra sumei de 150-250 de mii de euro. Candu, care și-a dorit apărarea onoarei și demnității prin intermediul instanței de judecată, a renunțat la proces pe motiv că și-ar pierde extrem de mulți bani pentru serviciile de avocatură, notează IPN.

Liderul Pro Moldova, Andrian Candu spune că a renunțat la 4 dosare depuse în instanța de judecată împotriva foștilor săi colegi de partid , Eugeniu Nichiforciuc, Alexandru Jizdan, Monica Babuc și Pavel Filip, după ce anterior i-a învinuit că ar fi făcut declarații defăimătoare la adresa sa.



,,Am făcut împreună cu avocații o examinare a dosarelor și mi-am dat seama că voi avea cheltuieli mari pe parcursul timpului, nu voi câștiga mare lucru și aceste dosare vor dura la nesfârșit. Eu am procese cu unele televiziuni care durează de 6-7 ani, am cheltuit bani pe avocați și n-am ajuns nici măcar la Curtea de Apel”, a declarat Andrian Candu în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la postul de televiziune TV8.



Încă în luna mai 2020, Candu a cerut instanței de judecată să-i apere onoarea, demnitatea, reputația profesională, să-i oblige pe cei vizați să dezmintă public informațiile defăimătoare și să-i prezinte scuze publice. Între timp, Candu și-a schimbat părerea.



,,Onoarea mea, la care țin foarte mult, mi-o voi apăra pe alte căi decât în instanța de judecată, prin prestanța mea, prin comunicare. Este o chestiune pur de procedură. Eu n-am cerut despăgubiri pentru asta, voi cheltui o mulțime de bani și n-are rost”, a mai spus Andrian Candu.



În luna martie 2020, fostul deputat PDM, Eugeniu Nichiforciuc anunța în timpul unei emisiuni TV că Andrian Candu le-ar achita deputaților care au părăsit Partidul Democrat suma de 150-200 de mii de euro și o taxă lunară de 5 mii de euro. Andrian Candu a negat toate acuzațiile.