Pe lângă faptul că pandemia de Coronavirus a influenţat dramatic economia ţării noastre, aceasta are un impact negativ şi asupra vieţii culturale. Or, la un an de la debutul său, virusul pandemic COVID-19 a reuşi să schimbe în totalitate conceptul de artă şi cultură atât din Republica Moldova, cât şi de pe întreg Mapamond. Dacă la începutul anului 2020 sălile de teatru erau pline de spectatori, bibliotecile erau pline de cititori sau pictorii îşi puteau vernisa lucrările oriunde în lume, atunci, în anul 2021 lacătul rămâne încă pus la tot ceea ce înseamnă cultură şi artă. În noile condiţii, impuse de pandemia de COVID-19, oamenii de artă au fost nevoiţi să se reinventeze şi să se reprofileze. Cum le reuşeşte oamenilor de cultură din Republica Moldova, dar şi celor stabiliţi peste hotarele ţării să menţină vie flacăra culturii şi a artei pe timp de pandemie, aflăm în cele ce urmează!

Anul 2020 rămâne un an marcat de pandemia de COVID-19 la nivel global – un an în care am suferit pierderi economice, dar şi umane, un an în care am fost limitaţi în mişcare sau în care am fost nevoiţi să respectăm anumite condiţii impuse de autorităţi în vederea combaterii răspândirii virusului. Cu siguranţă, restricţiile aferente COVID-19 a reuşit să atace nu doar economia ţărilor afectate de noul tip de Coronavirus, dar şi domeniul cultural, care rămâne în continuare unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în această perioadă. Obişnuiţi cu interacţiunea directă, cu publicul, oamenii de artă s-au văzut nevoiţi să continue altfel. Este şi cazul renumitei pictoriţe Cezara Colesnic, stabilită la Bruxelles. În această perioadă complicată, spune ea, fiecare om de cultură, pentru a supravieţui, este nevoit să se reinventeze., transmite TRM.